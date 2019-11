Tanúskodni nem jog, hanem kötelezettség

Tanúvédelmi programba került a szekszárdi gyerekgyilkosság vádlottjának a családja, mert félnek az áldozat családjának a bosszújától. Azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Kovács Ildikóval, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivőjével a hazai tanúvédelem komplex rendszeréről.

A büntetőeljárásban az a tanú, akinek az üggyel kapcsolatban valamilyen tényről, körülményről tudomása van. Erről vallomást kell tennie a rendőrségen, ügyészségen, vagy a bíróságon, esetleg mindhárom helyen. Dr. Kovács Ildikó hangsúlyozta, hogy a tanúzás a magyar jogban állampolgári kötelezettség. Éppen ezért idézésre meg kell jelennie a tanúnak a hatóság előtt, köteles vallomást tenni és igazat mondani.

Majd a szóvivő hozzátette, hogy az utóbbi időben hazánkban csökken az úgynevezett tanúzási készség, amelynek az az egyik oka, hogy a szervezett bűnözés megjelenésével egyre fenyegetettebb helyzetbe kerülnek a tanúk. Nyilván az is hozzájárul, hogy az emberek nem akarnak a bíróság székhelyére elutazni, vagy azért kerülnék el a tanúskodást, hogy ne essenek ki a munkából. A tanúvédelem állami feladat és a hazai szabályai ennek a keretében sokoldalú védelemben részesítik az érintetteket mind jogi, mind pedig fizikai értelemben. A tanúvédelem szabályai bekerültek az új büntetőeljárási törvénybe is.

Az eljárásjogi eszközök között szerepel a személyes adatok zárt kezelése, ilyen esetben nem láthatóak a tanú személyes adatai, és kérésére még a neve sem az iratokban. Ezeket a hatóság zárt borítékban kezeli és az adatokba csak az üggyel foglalkozó rendőr, ügyész, vagy bíró tekinthet bele. Kérheti a tanú azt is, hogy írásban tehessen vallomást, illetve csak a bíró által feltett kérdésekre kelljen válaszolnia. Segítőt is igényelhet a jogainak megismeréséhez, vagy azt, hogy a bíróság rendeljen el távoltartást a vádlottól.

Kérheti a szembesítés mellőzését, vagy felismerésre bemutatás esetén azt, hogy a másik oldalon átlátszatlan ablak mögül tehesse meg a vallomását, sőt indítványozhatja még az ügyben szereplő védő kizárását is. Ezek az úgynevezett kíméleti eszközök.

Lehetősége van arra is tanúnak, hogy védelmi eszközöket is igényeljen, így kérheti, hogy a tárgyalásról zárják ki a nyilvánosságot, sőt még azt is, hogy a vádlottat távolítsák el a tárgyalóteremből, vagy az egész épületből a tanúvallomásának az idejére. Kezdeményezheti, hogy különlegesen védett tanúvá nyilvánítsák. Ebben az esetben, az új távmeghallgatási rendszerben tehet vallomást és a képét, hangját eltorzítják. Ugyancsak lehetőség, hogy különleges bánásmódot igénylő személynek nyilvánítsák a tanút. A büntetőeljárásban automatikusan ilyennek számítanak az erőszakos, vagy nemi bűntettek sértettjei, illetve a 18 év alattiak, a többi tanúnak ezt külön kérnie kell. Ebben az esetben a bíró dönt a kérelemről, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó.

A személyi védelmet a rendőrség biztosítja. Ha a tanú fél, el lehet rendelni a rendszeres járőrszolgálatot a lakhelye, vagy a munkahelye környékén. Indokolt esetben kérhet állandó figyelést, vagy hírösszeköttetést, ami otthonának folyamatos lehallgatását jelenti az ő beleegyezésével, annak érdekében, hogy az esetleges támadásról azonnal értesüljön a rendőrség.