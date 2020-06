Több településen is gondot okoz a lezúdult csapadék

Az esős, viharos időjárás az ország több pontján ad munkát a hivatásos tűzoltóegységeknek. Tolna megyében 17 óra 30 perckor kereken húsz helyszínre várták a segítséget. Dunaszentgyörgyön, Fácánkerten, Szedresben, Tolnán az esővíztől megteltek az árkok, házakat, raktárakat, garázsokat vesz körbe a víz – tette közzé a katasztrófavédelem.

Fácánkertben elképesztő mennyiségű víz borította az utcákat, elsősorban a Tolnai és az Árpád utcát, több ház udvarán is állt vagy éppen ömlött a víz. A lakosok közül többen is azt mondták, hogy nem is emlékeznek hasonló helyzetre, de legalábbis évtizedek óta nem zúdult ennyi csapadék a településre.

Mint azt Köves Pétertől, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, Szedresben a Templom utcában és a Garay Ákos utcában kellett beavatkozniuk egységeiknek, Tolnán a Temető utcában egy lakóházat veszélyeztetett a víz, Fácánkertben többet is, ugyanakkor Szekszárdon a Szabó Dezső utcában egy letört ágat kellett eltávolítaniuk.

Borítóképünk Fácánkertben készült