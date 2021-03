Több tucat embert csaphatott be, miután szabadult

A tolnai rendőrök őrizetbe vették azt a helyi férfit, aki néhány héttel a börtönből történő szabadulását követően újra pénzt csalt ki a sértettektől.

Több feljelentés is érkezett a rendőrségre 2020 végén ismeretlen tettes ellen, aki játékkonzolokat, internetes játékot és televíziót árult egy internetes portálon. A gyanútlan vásárlók előre átutalták a vételárat az eladónak. A kifizetett termék azonban nem érkezett meg a vevő részére, és az eladó is elérhetetlenné vált. A rendőrök a nyomozás során kiderítették a csaló által megadott bankszámlaszámok adatait, melyek közül az egyik egy tolna-mözsi nő nevén volt. Kiderült, hogy a csaló a számla tulajdonosának élettársát is rászedte, amikor elkérte bankszámlaszámukat, és oda utaltatta a kicsalt összegeket, melyeket fel is vetetett ismerősével a számláról. A rendőrök a csalással kapcsolatban 2021. március 2-án elfogtak egy 33 éves tolnai lakost, aki számos embert csapott be hasonló módszerrel, ezzel több százezer forint kárt okozva a sértetteknek.

A férfit a nyomozók eddig hatrendbeli csalás vétség elkövetésével gyanúsították meg, de vizsgálják, hogy még hány embert csaphatott be elfogásáig. Kiderült az is, hogy a csaló alig két héttel a börtönből való szabadulása után ismét becsapott másokat. A tolnai rendőrök a férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, közölte a megyei rendőr-főkapitányság.