Többmilliós kárt okoztak a költségvetésnek

Jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat egy negyvenéves férfi és egy negyvenegy éves nő ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség, tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádlottak, akik a bűncselekményeket társtettesekként követték el, 2013. tavaszán egy enyingi férfivel együtt elhatározták, hogy rendszeres haszonszerzésre törekedve a Dunántúl különböző pontjain részben vadbodzát gyűjtő magánszemélyektől, részben nemesbodzát értékesítőktől vesznek át bodzát, majd azt nagykereskedő gazdasági társaságnak értékesítik tovább.

Ennek megvalósításához, illetve a cégalapításhoz pedig olyan, a gazdálkodó tevékenységben tapasztalattal nem rendelkező személyt akartak bevonni, aki nincs tisztában azzal, hogy adót kellene fizetni, és névleg elvállalja a gazdasági társaság vezetését, és – a vádlottak utasításainak megfelelően – kiállít számlákat, és átadja a bevételeket. A vállalkozás közterheit nem is állt szándékukban megfizetni.

A vádlottak az általuk létrehozott kft. ügyvezetőjeként be is szerveztek egy gondnokság alatt álló, mélyszegénységben élő férfit, aki az ügyvezetői teendőkkel járó felelősséggel nem volt tisztában. Kezdetben a cég székhelyeként is ennek a férfinak a lakóhelyét jelölték meg. Az ügyvezető a későbbiekben a vállalkozás nevében kötött szerződéseket, az ezekhez kapcsolódó számlákat a vádlottak utasítására alá is írta. Ennek fejében a férfinak a vádlottak csekély ajándékokat, kisebb összegeket adtak.

A bevételeket a kft. bankszámlájáról a vádlottak vették fel, adót nem fizettek, adóbevallást sem készítettek, így a központi költségvetésnek 2013-ban és 2014-ben több millió forint kárt okoztak. Az ügyészség mindkét vádlott esetében börtönfokozatú szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását szorgalmazza azzal, hogy a negyvenegy éves nő esetében a börtönbüntetés végrehajtásának felfüggesztésére tett indítványt a Szekszárdi Járásbíróságnál. Emellett mindkét vádlottra vonatkozóan indítványozták, hogy a bíróság a tiltsa el őket gazdálkodó szervezetek vezetésétől, és rendeljen el vagyonelkobzást.