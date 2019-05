Tolnából vezették a bűnszervezetet

Egy országos hálózatot kiépítő bűnözői kör több száz cégnek tette lehetővé milliárdok elsikkasztását. Emellett a költségvetésnek is súlyos károkat okozott a fiktív számlázási láncolat kialakításával.

Nagyszabású bűnügy végére tett pontot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV ) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Ennek eredményétől tartottak ma sajtótájékoztatót Pécsett. Színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot az a bűnszervezet, amelynek 75 tagja ellen javasolnak vádemelést a Baranya Megyei Főügyészségnek. Tóth Márk pénzügyőr alezredes, a bűnügyi igazgatóság vezetője azt hangsúlyozta, hogy a közvélemény tájékoztatása fontos része a NAV bűnügyi stratégiájának, mert ez üzenet a piac szereplőinek, és azoknak, akik letértek a törvényes útról. Az ügy felderítésére speciális nyomozócsoportot hoztak létre.

A bűnszervezet tagjai az autóversenyzés kapcsán ismerkedtek meg egymással, majd zárt közösséget alkotva alapítottak cégeket, sportegyesületeket, mondta el Nagy Erzsébet pénzügyőr őrnagy, a bűnügyi igazgatóság osztályvezetője. A számlagyár többlépcsős hálózatként működött, a bűnszervezet által irányított cégháló hirdetési szolgáltatást kínált, azonban valós reklámtevékenységet nem végzett. A színlelt megállapodások alapján befolyó összegeket a láncolat erre kijelölt szereplői készpénzben felvették és jelentős részét (78-95 százalékát) visszajuttatták szerződőpartnereiknek. Mivel a szponzorok a reklámszolgáltatásról kaptak számlát, költségként elszámolhatták a pénzt. A visszakapott összeget viszont „zsebre rakták”, így milliós nagyságrendben tudtak sikkasztani saját cégeikből. A láncolat végén magánszemélyek is álltak, akiknek százmilliós, esetenként milliárdos megbízási díjakat fizettek ki. Ezeket az szja bevallásaikban ugyan feltüntették, de adót nem fizettek utánuk.

A céghálózat öt évig 2012 és 2016 között működött. Országos akció keretében, 2016 novemberében ütöttek rajtuk. A három napos akcióban 227 helyszínen 270 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr vett részt, mondta el Ludézer Zoltán, a dél-dunántúli bűnügyi igazgatóság igazgatóhelyettese. Ingatlan és ingó vagyont foglaltak le, üzletrészeket és bankszámlákat vettek zár alá. Ezek együttes értéke, a büntetőeljárás befejezéséhez közeledve megközelítette a másfél milliárd forintot. A gyanúsítottak néygszázmillió forintot fizettek be önként. Rendőrségi intézkedésre is szükség volt, mert az egyik házban kábítószert találtak, egy későbbi házkutatás kapcsán pedig kiderült, hogy egy kertben cannabis virít a konyhakerti és dísznövények között. A bűnszervezet két irányítóját a NAV speciális bevetési egysége fogta el, és további tizenkilenc gyanúsítottat is előállítottak. Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy a nyomozást megelőző munkában nagy szerepe volt az ellenőrzési szakterületen dolgozók színvonalas szakmai munkájának.

Először titkos nyomozás indult

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás sikkasztás, számvitel rendjének megsértése és hamis magánokirat felhasználása büntettek megalapozott gyanújával folyt a napokban befejezett, vádemelési javaslattal záruló eljárás. A kérdésre, hogy mi keltette fel az adónyomozók gyanúját, Nagy Erzsébet elmondta, hogy az úgynevezett bukó és a versenyeztető cégek, valamint a nagy összegű személyi jövedelemadó bevallások. Az előkészítő munka után titkos nyomozás indult, majd ezt követte a nyílt eljárás. Heten kerültek letartóztatásban, akik kilenc hónap után szabadlábra kerültek. A bűnszervezet két értelmi szerzője, vezetője Tolna megyei, árulta el kérdésünkre az osztályvezető.