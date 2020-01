Tört, zúzott, zsarolt és fenyegetőzött a férfi

Két évről három évre emelte fel a Szekszárdi Törvényszék a járásbíróság ítéletét. A vádlottat bűnösnek mondták ki kétféle zaklatás vétségében, két rendbeli, egy esetben kísérleti szakban maradt rongálásban, zsarolás bűntettében, testi sértés vétségében és bűntettében. Meg kell fizetnie egyebek mellett az okozott kárt, valamint a több mint 352 ezer forint bűnügyi költséget. A bíróság a vádlott ellen szóló két vádiratot egyesítette. A büntetlen előéletű vádlottnak van szakmája, ennek ellenére a történtek idején munkanélküli és hajléktalan volt. A szakértő megállapítása szerint a férfi a kórosság mértékét el nem érő személyiségzavarban és alkoholfüggőségben szenved.

A vádlott 2015-ben ismerkedett meg a sértettel, aki külföldi férjével csak annak szabadsága idején élt együtt. A férj vásárolt Szekszárdon egy lakást, de az asszony és korábbi házasságából származó fia nem abban éltek. Ezért volt lehetőség arra, hogy a nő megengedte a hajléktalan férfinak, hogy ideiglenesen odaköltözzön, amiről nem tudott a lakás tulajdonosa. Időközben a vádlott és a sértett között szerelmi kapcsolat szövődött. A nő eleinte önként támogatta anyagilag a vádlottat, nem kért lakbért, és naponta adott pénzt is a férfi megélhetésére és italra, amit a férfi később már követelt.

Azzal zsarolta az asszonyt, hogy kapcsolatukról beszámol a férjnek. A sértett ezért, és részben a fia nyomására többször is szakított a férfival, és felszólította, hogy költözzön ki a lakásból, aki ennek akkor nem tett eleget. Többször is szakítottak, majd kibékültek, a férfi nem egyszer zaklatta az asszonyt, dörömbölve annak lakásán, illetve telefonon hívogatta. Egy alkalommal a férj lakásában vesztek össze, a vádlott törni-zúzni kezdett, miközben azzal fenyegetőzött, hogy elvágja a nő torkát. Hasonló szavakkal más alkalmakkor is követelt pénzt az asszonytól, volt, hogy összetörte a mobiltelefonját.

Végül a sértett valóban megszakította kapcsolatát az ismét hajléktalan férfival, aki összeismerkedett egy másik nővel, aki féltékeny volt az előző sértettre. Megtörtént, hogy egy vita során a férfi úgy megütötte a nőt, hogy annak beszakadt a dobhártyája. A szakítást követően őt is telefonon és személyesen zaklatta.