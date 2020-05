Új csillagot érdemelt az őrsparancsnok

Soron kívüli előléptetéssel – egy újabb „ezüst csillaggal” – ismerte el az országos rendőrfőkapitány a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka, Wiesner Csaba elmúlt két évi teljesítményét.

Két éve, amikor megbízták a Tolnai Rendőrőrs irányításával, még századosi rangban (három arany csillag) szolgált és védett Wiesner Csaba. Az őrsparancsnok ma már alezredes (két ezüst csillag), miután a rendőrség napja alkalmából az országos rendőrfőkapitány soron kívül előléptette – „huzamosabb időn keresztül nyújtott kiemelkedő tevékenységéért”.

Meglepetésként érte az elismerés, amit természetesen nagy megtiszteltetésként élt meg – árulta el az őrsparancsnok. Nem utolsósorban azért is, mert a szekszárdi rendőrkapitány és a megyei főkapitány javaslatára történt az előléptetése.

Wiesner Csaba 2018 májusától irányítja a tolnai rendőrőrsöt. 2004-ben kezdődött rend­őri pályafutása szinte teljes egészében a tolnai őrshöz kötődik, volt parancsnokhelyettes is, úgyhogy a vezetői munka igazán nagy újdonságot nem tartogatott számára. Olyan szempontból viszont nem volt könnyű dolga, hogy a korábbi tolnai vezető, Csorba Szilárd magasra tette a lécet. Az elvárás Wiesner Csaba felé az őrs addigi magas színvonalú munkájának folytatása volt.

Aminek sikerült is megfelelnie. Ezt nemcsak a főkapitányi elismerés bizonyítja, hanem a rendőri munka minőségét fémjelző tények is. Így például az, hogy csökkent az összes regisztrált bűncselekmény száma az őrs hatásköréhez tartozó négy településen. Hogy javult a Tolnai járásban legjellemzőbb, vagyon elleni bűncselekmények felderítési aránya. Vagy, hogy tavaly a balesetek száma is csökkent a járás területén, halálos baleset pedig nem történt. Mindez a parancsnok szerint jórészt a fokozottabb rend­őri jelenlétnek, a „látható rend­őrségnek” köszönhető. A színvonalas munkához pedig a feltételek is biztosítottak: a felsőbb rendőri szervektől érkező szakirányítástól a jó állapotú járműállományon, a számítógépes ellátottságon át az őrs épületében kialakított „élhető” munkakörülményekig.

A járványhelyzetből adódó új feladatokról elmondta: kirívó esetek, súlyosabb szabálysértések nem történtek a Tolnai járásban. Az emberek zöme megértette, hogy a lakosság védelmében születtek a korlátozó határozatok, amelyeket általában tiszteletben is tartottak.

Bár a rendőrségnél dolgozók feladatai akár viszonylag rövid időn belül is változhatnak, Wiesner Csaba szívesen maradna a jelenlegi beosztásában. – Szeretek a tolnai őrsön, a Tolnai járásban dolgozni. A jelenlegi munkám szakmailag kielégítő, egyelőre nem vágyom más feladatra, a Tolnai Rendőrőrs parancsnokaként szeretnék megfelelni az elvárásoknak és tenni a dolgomat, a kollégáimmal együtt – fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy megnövekedett feladatai miatt idén még csak egyszer tudott hódolni egyik kedvenc időtöltésének, a horgászatnak. De megpróbál majd több időt szakítani erre is. Már csak tizenkét éves fia kedvéért is, aki szintén nagy horgász.