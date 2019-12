Ütötte, verte, terrorizálta a családját a férfi

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Kiskorúak veszélyeztetése és kapcsolati erőszak elkövetésének bűntettében mondott ki bűnösnek egy 45 éves férfit a Szekszárdi Járásbírság, és ezért egy év tíz hónap börtönbüntetésre ítélte. A büntetés végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztették, s ennek idejére pártfogói felügyeletet rendeltek el. A szabadságvesztés végrehajtása esetén legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra a férfi, aki az előkészítő tárgyaláson a váddal egyezően beismerte a bűnösségét. Az ítélet jogerős, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A vádlottnak és a feleségének két gyermeke született, a fiú még Brassóban, a kislány már Szekszárdon. A vádlott és családja honosítással szerzett magyar állampolgárságot 2013 nyarán. A gyerekek édesanyja, a kapcsolati erőszak sértettje betegsége miatt nem tud munkát vállalni. A fiú sajátos nevelési igényű, iskolai felszerelése, megjelenése rendezett volt. A vádlott és felesége az iskolával és a kislány óvodájával is megfelelően együttműködött.

A látszat mögött azonban otthon drámai események zajlottak. A vádlott 2014-től kezdődően pontosan meg nem állapítható rendszerességgel bántalmazta feleségét és gyerekeit. Az asszonyt a gyerekek szeme láttára ütötte-verte, pofozta, és közben trágár szavakkal becsmérelte. A gyerekek hallva a szóhasználatot maguk is több alkalommal bolondnak nevezték az anyjukat. Mindezek miatt a kormányhivatal gyámhivatala a gyerekeket védelembe vette 2014 decemberében, majd ezt 2016 júniusában megszüntették.

A férfi 2014 és 2018 között a fiát változó, de jellemzően heti rendszerességgel pofozta és ütötte a fején. Olykor úgy megütötte, hogy az arcán bőrpír és csíkszerű nyomok keletkeztek. Ostorral fenyegette, és egy vékony bőrszíjjal meg is verte, ennek következtében a gyerek lábán piros csík maradt, ami később bekékült, véraláfutás is keletkezett rajta. A kislányt is bántalmazta, de ritkábban és kisebb erővel ütötte meg. Az ítélet szerint a férfi a négy év alatt legalább ötven alkalommal verte meg családtagjait.

Borítóképünk illusztráció.