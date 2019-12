Villával szúrta meg a kutyát

Állatkínzás vétsége miatt emelt vádat egy hatvanhárom éves kakasdi férfi ellen a Bonyhádi Járási Ügyészség.

A vádlott július 31-én a munkahelyéről hazatérve arról értesült a feleségétől, hogy a nap folyamán egy foxterrier fajtájú kutya, a szájában tartva kivitt egy nyulat a lakóházuk udvaráról. Mint kiderült, az ólból három nyúl hiányzott. Másnap délután 4 óra körül a férfi a kertjében dolgozott egy négyágú vasvillával, amikor az utcán meglátott két szaladgáló foxterriert. Az állatok két közelben lakó kutyái voltak. A vádlott az utcára sietett és megkergette az ebeket.

Amikor a kisebbik kutya tulajdonosa is kiment az utcára a vádlott megkérdezte tőle, hogy kik a kutya gazdái. A megkérdezett közölte, hogy az egyik az övé, majd megfogta, és be is vitte a sajátját. A másik, barátságos természetű, ápolt, a nyakában a tulajdonosa lakcímét is tartalmazó bilétás nyakörvet viselő kutya is bement utánuk az udvarba. A vádlott követte és ez utóbbi kutya mellkasába nyomta a vasvilla egyik ágát. Az állat ettől az oldalára dőlt és igen rövid időn belül el is pusztult. A vádlott a kutya tetemét magával vitte, és a saját háza udvarán egy két méter mély gödörbe elföldelte.

A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte és meg is bánta. A büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását kezdeményezi a Bonyhádi Járásbíróságnál, tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Borítóképünk illusztráció.