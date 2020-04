Vizsgálják a szülők felelősségét

Mint arról korábban beszámoltunk, személyi sérüléses baleset történt múlt vasárnap délután a 6-os számú főúton, Dunaföldvár térségében.

Röviden összefoglalva az eset: egy 12 éves lány közlekedett quaddal egy mellékúton, s a 6-os főút kereszteződésén áthajtva egy menetrend szerinti busszal ütközött. A quadot vezető lány nem viselt bukósisakot, az elsődleges adatok szerint könnyebben megsérült.

Az eset kapcsán a Paksi Rendőrkapitányságon büntetőeljárást indítottak járművezetés tiltott átengedésének gyanúja miatt. A rendőrök a nyomozás során vizsgálják a szülők büntetőjogi felelősségét is. Az egyenruhások több szabálysértést is megállapítottak, melyek miatt szintén feljelentést tettek. A rendőrök vizsgálják azt is, hogy a kijárási korlátozás szabályait megszegték-e.