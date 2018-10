Zaklatta, bántalmazta élettársa lányát, most börtönbe megy

Nem bírt magával a zombai férfi, mindenáron közösülni akart élettársának nagykorú lányával. Ajánlatokkal zaklatta, terrorizálta a nőt, végül odáig fajult a dolog, hogy lánccal fojtogatta és egy kisbaltával hátulról többször is fejbe vágta. Néhány évre most rács mögé került.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk jogerős ítéletében lényegében helyben hagyta Szekszárdi Törvényszék a Bonyhádi Járásbíróság első fokú ítéletét egy szexuális bűncselekmény ügyében, tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

A vádlott élettársával élt közös háztartásban Zombán, ahová 2016 szeptemberében hazaköltözött az asszony élettársának az előző kapcsolatából született, nagykorú lánya. A vádlott naponta szexuális ajánlatokat tett a nőnek, aki mindvégig elutasította a vádlott közeledését. Ezért a férfi a sértett ellenállásának megtörése érdekében 2016 decemberétől – 2017 februárjáig lelakatolta a nő szobájában lévő kályhát és leszerelte a szoba ajtaját. Ezzel azt próbálta meg elérni, hogy a fázó sértett vele szexuális kapcsolatot létesítsen. A sértett azonban nem tört meg, nem közösült a vádlottal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ittas állapotban tért haza 2017. február 28-án a hajnali órákban a sértett, majd lefeküdt a szobájába aludni. A vádlott utána ment és ismét szexuális ajánlatot tett neki. A nő ekkor is elutasította a vádlott közeledését, aki a sértett nyakára tekert egy gurtnit, mellyel fojtogatni kezdte, miközben kijelentette, hogy most a „szexrabszolgája” lesz. A sértettnek sikerült kiszabadulni a gurtni szorításából, mire a vádlott magához vett egy láncot, melyet hirtelen mozdulattal a sértett nyakára tekert és az ágyra lökte a nőt, aki ismét kiszabadította magát. Ekkor a vádlott mérgében egy kisbaltával hátulról többször is fejbe vágta a sértettet, majd karjánál fogva lefogta és közösülési szándékkal magához szorította. A sértett az ütésektől könnyű sérüléseket szenvedett, de a bántalmazásból nagyobb baj is lehetett volna. A sértett a bántalmazás miatti félelmében a közösülésbe szóban beleegyezett, de megkérte a vádlottat, hogy engedje ki előtte WC-re. A férfi ekkor elengedte az erősen vérző nőt, aki kiszaladt a kerti wc-re, miközben édesanyja értesítette a rendőrséget és távol tartotta a vádlottat.

Felfüggesztett büntetését is le kell ülnie

Bűnösnek mondta ki a bíróság a vádlottat hozzátartozó sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés, szexuális erőszak és súlyos testi sértés bűntettének kísérletében. Mindezek miatt halmazati büntetésül 4 év 5 hónap fegyházbüntetésre és a közügyek gyakorlásától 5 évi eltiltásra ítélte a férfit. Elrendelte a bíróság a korábban rablás bűntette miatt kiszabott 2 év felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is. Másodfokú ítéletével a Szekszárdi Törvényszék az első fokú döntést kizárólag annyiban változtatta meg, hogy a cselekményt folytatólagosnak minősítette. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott szellemi leépülését és személyiségzavarát, a részleges beismerő vallomását és megbánó magatartását. Egyebek közt súlyosító körülménynek tudta be a bíróság a vádlott alkoholista életmódját, büntetett előéletét és hogy az erőszakos cselekményt egy korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el.