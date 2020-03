Zsarolással akart több pénzt szerezni az elvégzett munkáért

Helybenhagyta a Szekszárdi Törvényszék a Tamási Járásbíróság zsarolás miatt hozott ítéletét, s ezzel jogerőssé vált a vádlott egy év és hat havi börtönbüntetése.

A bíróság a 34 éves vádlottat a másfél év börtön mellett három évre kiutasította az országból, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője. A férfi a büntetés kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A román állampolgárságú, magyar anyanyelvű vádlott a bíróság előkészítő ülésén teljes körű beismerő vallomást tett.

A vádlott és három ismeretlenül maradt társa 2017. szeptember 15-én a megye egyik városában találomra becsengetett egy házba, és azt adták elő, hogy esőcsatornákkal foglalkoznak. Legutóbbi munkájukból maradt anyag, s mivel látták, hogy a ház csatornája cserére szorul, elvégeznék a munkát, méterenként háromezer forintért. Az összeg az anyagköltséget és a munkadíjat is fedezi. Amikor elkészültek, a körülbelül 150 ezer forintra rúgó összeg helyett 450 ezer forintot kértek, majd az összeget 370 ezer forintra módosították. A kialakult hangos vita során a vádlott többször is kiabálva közölte, hogy addig nem mennek el, míg meg nem kapják a pénzt, s ha a sértett nem fizet, megbánja.

Közben hazaérkezett a sértett felesége, aki félteni kezdte 14 éves fiukat. Végül a sértett a már zárva tartó pénzintézet automatájából csak 150 ezer forintot tudott kivenni, amit oda is adott a vádlottnak, aki követelte, hogy egy másik fiókból is vegyenek ki pénzt.

Miután elváltak egymástól, telefonált a sértett felesége, hogy a vádlott és társai megszólították az utcán, amitől ő megijedt. A férfi is összetalálkozott a vádlottal, aki ekkor is fenyegetőzve követelte a pénzt. Házáig kísérték a sértettet, és közölték, addig nem mennek el, amíg meg nem kapják a követelt összeget. A sértett, hogy eltávolítsa a vádlottat a házától és a családjától, egy közeli városba autózott, ahova a vádlott és társai követték. Ott kivett a bankfiókból további 200 ezer forintot, és át is adta a vádlottnak.

Részlet a bírósági ítélet indoklásából Az ügy tárgyalásakor a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a beismerést, valamint, hogy a vádlott megbánta a bűncselekmény elkövetését. Szintén az enyhítő körülmények közé sorolták, hogy az okozott kár a vádlott hozzátartozóinak jóvoltából megtérült. A vádlott bocsánatot kért, amelyet a sértett elfogadott. A bűncselekmény elkövetése idején a férfi büntetlen előéletűnek számított, és azt is javára ítélték meg, hogy három kiskorú gyermek eltartására köteles. Nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelme a bíróság az időmúlást is. Súlyosító körülményként értékelte a bíróság, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt és három társával hosszabb időn át, többször is súlyosan megfenyegette a sértettet.

