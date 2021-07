Trükkös módon álcázták a 12 milliárd forintnyi kokaint

A kábítószert szállító hajó Dél-Amerikából érkezett, és a lefoglalt áruból legfeljebb fél tonna Írországban landolt volna – számolt be róla szerdán az ír nemzeti rendőrség és biztonsági szolgálat, a Garda Síochána.

Az RTÉ szerint több mint 2000 darab 20 kilogrammos szenet tartalmazó zsákot fedeztek fel a nyomozók, azonban a drogkereső kutyáknak és a röntgen-szkenner használatának köszönhetően a rendőrök gyorsan ki tudták deríteni, hogy nem minden széndarab az, aminek látszik.

The Garda Síochána, through the GNDOCB is leading in an investigation involving a significant international dimension, relating to suspected importation of cocaine into Europe and Ireland, in particular, from South America.

