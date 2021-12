Túrázás közben halt meg egy kisgyerekes család, a kutyájuk sem élte túl

A 45 éves brit Jonathan Gerrish, 31 éves felesége, Ellen Chung, valamint a pár egyéves kislánya, Muji a család kedvencével, az Oski névre hallgató 8 éves kutyájukkal együtt vágott neki a túrának egy augusztusi napon a kaliforniai Sierra Nemzeti Erdőben.

Mivel az egész családot – beleértve a kutyát is – holtan találták a vadonban, az ügyben átfogó nyomozás indult, melynek során mind az öngyilkosság, mind egy esetleges mérgezés, sőt, még a villámcsapás lehetőségét is kizárták – írja a Mirrorra hivatkozva a Bors.

The cause of death of Jonathan Gerrish, 45, Ellen Chung, 30, their 1-year-old daughter Aurelia Miju and their dog remains a mystery, as authorities are waiting for toxicology reports and cell phone data.https://t.co/CuwwJexsnF

