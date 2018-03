A rendőrség a csúszós utakon való közlekedés kockázataira hívja fel az autósok figyelmét. Óvatosan közlekedjenek azok, akik útnak indulnak!

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány részegen tárgyalt

A 6-os számú főút 140. kilométerszelvényénél 2018. március 17-én 6 óra 15 perckor egy személygépkocsi vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően közlekedett, ezért elvesztette uralmát a járműve felett, majd az árokba csapódott. A jármű vezetője könnyű sérülést szenvedett.

Az ilyen és a hasonló balesetek elkerülése érdekében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a közlekedési balesetek megelőzésére hívja fel a járművezetők figyelmét.

Az aktuális időjárási viszonyokra való tekintettel, a balesetek megelőzése érdekében kérjük fogadják meg baleset-megelőzési tanácsainkat!

Az első és egyik legfontosabb, hogy a járműnek alkalmasnak kell lennie a téli utakon történő közlekedésre, valamint rendelkezni kell az ehhez szükséges kiegészítőkkel. A forgalomban történő részvétel alapfeltétele a megfelelő műszaki állapot. A téli gumik használatát ugyan nem írja elő jogszabály, ugyanakkor csúszós utakon nyári gumikkal közlekedni kiemelten kockázatos. Nem csupán a futófelületen lévő barázdák mélysége mérvadó, hanem az anyag viszkozitása is meghatározza a tapadás mértékét.

Míg a nyári gumik anyaga keményebb, a téli gumiké lágyabb. Ennek okán a megfelelő futófelületű, de elöregedett téli gumik használata se biztonságos, mivel az anyagszerkezet az évek során megváltozik.

Érdemes az autóba az évszaknak megfelelő kiegészítőket is elhelyezni, mint például lapát, takaró, jégoldó, jégkaparó, hólánc. A megfelelő állapotú és felszerelt járművel is csak akkor szabad elindulni, ha annak üvegei a jégtől és a párától mentesek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fagyos, jeges, vagy havas utak a szokásostól eltérő vezetési stílust igényelnek. Érdemes indulás előtt tájékozódni és ellenőrizni, hogy milyen útviszonyokra kell számítani. Induláskor féktesztet is lehet végezni, de csak alacsony sebességgel és olyan körülmények között, hogy az ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát. Ennek során meggyőződhetnek a jármű iránytartásáról és a várható fékhatásról is. Csúszós úton mindig lassan kell haladni, kerülni kell a hirtelen kormánymozdulatokat, vagy a drasztikus gyorsítást, valamint a blokkoló fékezést. Előnyösebb a motorfék használata, és a szakaszos fékezés.

Fokozott figyelem szükséges, mert időben kell észlelni azon forgalmi helyzeteket, amelyekre reagálni kell. A fékút ilyenkor sokkal hosszabb.

Az útviszonyoknak megfelelő sebesség nem azonos az adott útszakaszra érvényes megengedett legnagyobb sebességgel. A haladási sebesség midig az aktuálisan fennálló körülmények folyamatos figyelembevételével választható meg.

Az egyenetlen felületű utakon könnyebben megcsúszhat a jármű, de az emelkedők és a lejtők is megfontolt vezetési stílust igényelnek. A felüljárókon történő közlekedésnél is számolni kell a csúszásveszéllyel. Az elsőbbségadási kötelezettség betartása ilyenkor még a megszokottnál is hangsúlyosabb, mivel a védett utakon közlekedők még vészfékezéssel se tudnak elkerülni egy esetleges balesetet. Csúszós útfelületen a kikerülő manőverek is nagy eséllyel sikertelenül végződnek.

A rendőrség minden törvény által biztosított eszközt igénybe vesz a balesetek megelőzése érdekében, de fontos, hogy a közlekedők a szabályokat betartsák és mindig az aktuális körülményeket figyelembe vételével közlekedjenek.