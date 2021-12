A részleteket tekintve Szili Lívia egészségfejlesztő munkatárs, a projekt szakmai koordinátora elmondta, a járvány negatív hatása a fiatalokat is érintette, hiszen a korábbinál is kevesebb lehetőségük nyílt a szociális kapcsolatokra. Ehhez társultak még a mozgásszegény, digitalizált mindennapok, amelyek megnövelték az egészségkárosodás – egyébként is fennálló – kockázatát. Ennek a veszélynek a visszaszorítására dolgoztak ki egy járási egészségtervet, amely számos megközelítésből igyekszik orvosolni a kialakult helyzetet.