Itt-ott városokban is létesül ilyen intézmény, például Tolnán és Szekszárdon. Falvakban meg egymást érik a kivitelezések és átadások, például Harcon, Tengelicen, Medinán, Dunaszentgyörgyön, Bogyiszlón. A sárpilisiek most adtak be egy pályázatot; nyolc gyereknek építenének bölcsődét.