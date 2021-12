Az oltópontként is működő Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet főigazgató-főorvosa kifejtette, az első, hétfői napon 468, az első héten 2483, a második héten 765, a harmadik héten 643, összesen a három oltási akcióhét alatt naponta reggel 7 és este 19 óra között 3891 embernek adták be a vakcinát, amit kimagasló számnak nevezett. Mint fogalmazott, feszített tempóban dolgoztak a kollégái, akiknek ezúton is köszöni a helytállást.