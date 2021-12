Az uszodát annak idején úgy tervezték meg, hogy kialakítható legyen benne szauna is. A létesítmény használói részéről igény merült fel a szolgáltatás iránt, és most meg is valósulhat az elképzelés. A képviselő-testület csütörtöki ülésén tárgyal a témáról. A tervek szerint egy 4-6 személyes finn szaunát építenének be, a beruházás 1,3 millió forintba kerülne, amit a város idei költségvetéséből fedeznének.