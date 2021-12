Ez az idősebbek és a családok szentmiséje volt, majd éjfélkor is megtartották a karácsonykor hagyományos szertartást. Szombaton és vasárnap pedig ünnepi miserend volt érvényben. Az biztos, hogy Krisztus születését ünnepelve a szokásosnál is többen keresték fel a templomot, és megnézték a betlehemi jászolt is.