Azt is hozzátette: a program a negyedik üteméhez ért, és tovább folytatódik. A jövő évi választásokra utalva kijelentette: „önök számíthatnak ránk, és mi is számítunk önökre”. Kallós Zoltán, a román oktatásügyi minisztérium nemzeti kisebbségi oktatásért felelős államtitkára köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért. Azt kívánta, hogy a gyermekek boldog éveket tölthessenek el a most felépülő óvodában, és majd az ő gyermekeik is ide járhassanak.