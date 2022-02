– Örülök annak, hogy a világjárvány okozta minden nehézség ellenére az ország és helyi szinten mi magunk is megvalósíthatjuk a béremeléseket. Azt az illetmény-bővítést, ami magasabb az inflációnál, és bizonyára minden családnál jól jön majd – vélekedett Filóné Ferencz Ibolya, rávilágítva, hogy ezt a döntést is a város jó gazdálkodása alapozta meg: a 2022-es évre 450 milliós tartalékkal fordultak. Nemcsak a bérek emelkedésében mutatkozik meg mindez, hanem például az egyes fejlesztési előirányzatok keretösszegének bővülésében is.