A képviselők először a Patak utcai lakások felújításáról tanácskoztak, amelyeket 160 millió forintos állami támogatással korszerűsített a város. Ezt a programot január 31-ig a lakókkal megkötött szerződéskötéssel le kell zárni, ellenkező esetben az is előfordulhat, hogy a támogatást vissza kell fizetni. Viszont a lakók csak úgy írták volna alá a szerződést, ha határozatlan időre szól, és bérleti díj fizetése nélkül lakhatnak ezekben az otthonokban.

Fotó: Mártonfai Dénes

Több képviselő is kijelentette, ez az önkormányzat zsarolása, s a hosszan tartó vita végén egyhangú szavazással úgy döntöttek, azokban öt évig ingyen, majd további öt évig bérletet fizetve lakhatnak az ott élők. Ha a szerződést nem írják alá, ki kell költözniük.

A második napirendi pont az önkormányzat közgyűlésének ez évi munkatervéről szólt. A tervezet szerint idén még hat további rendes ülése lett volna a közgyűlésnek. Az Éljen Szekszárd frakció képviselői ennél többet javasoltak. Kezdeményezték azt is, lehessen akár a közgyűlésen vagy közvetlenül előtte újabb napirendi pont tárgyalását indítványozni.

Dr. Gábor Ferenc jegyző kifejtette, hogy a képviselőknek most is van lehetőségük napirendet felvetetni a közgyűlés üléseire, ám az elmúlt másfél évben ezzel nem éltek. Elmondta azt is, hogy a szakszerűség és a felesleges adminisztráció elkerülése érdekében elengedhetetlen a tervezett határozatok jogi és pénzügyi ellenőrzése, amihez idő kell.

Tárgyalta testület az öt évvel ezelőtt indított Zöld város programot, ugyanis annak négy hónapon belül be kell fejeződnie, vagy az eddig felhasznált 200 milliós támogatást vissza kell fizetni. A hosszú vita során többen feltették a kérdést, miért húzódott a megvalósítás ilyen sokáig. Az előterjesztő, dr. Biró Gyula felsorolta az okokat, a közbejött javaslatokat: karbonmentes házat, parkolóházat, áttervezéseket. Szó volt arról is, hogy a program szerint még tavaszig 41 beteg vagy tájidegen fát ki kell vágni, s pótlásuk csak a kivitelezés során történik meg.