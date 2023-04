Akárcsak a múlt évben, ez alkalommal is a szakma jeles hazai személyiségei képviseltették magukat a rendezvényen, melynek három védnöke volt: Fülöp János, Őcsény polgármestere, Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Nagy Péter, a Magyar Ballon Szövetség elnöke.

A Pannónia ’76 Alapítvány szervezésében zajló szimpózium megnyitóján megtörtént „A magyar hőlégballonozásért” díj átadása. Ezt az elismerést az idén elhunyt Szűcs Sándor kapitány, a Pannónia ’76 alapító tagja, hőlégballon és hőléghajó berepülő pilóta, oktató, a Sup-Air Egyesület volt vezetője kapta. Az egyesület és néhai vezetője képviseletében a posztumusz elismerést Németh Tibor vette át Stieber Józseftől, a Pannónia ’76 Alapítvány kuratóriumának elnökétől. A konferenciára tizenhárom, a saját területén vitathatatlan tekintélynek számító előadó kapott meghívást. Pilóták, oktatók, hatósági személyek, hőlégballonos vállalkozók, versenyzők, repüléstörténészek kalauzolták el az esemény látogatóit a hőlégballonozás különböző területeire.

Mindannyian érdekfeszítő, a laikusok számára is figyelemre méltó referátumokat tartottak. Íme, egy kis ízelítő: Punka György repüléstörténész, megannyi ismeretterjesztő könyv szerzője és társszerzője Gázballonnal Németország felett címmel adta közre előadását. Mint elmondta, az 1970-es évek végén, amikor Magyarországon ismét erőre kapott a ballonozás, nyugatnémet sporttársakkal is sikerült kapcsolatot teremteni. Ennek köszönhetően 1980-ban Punka György – többedmagával együtt – gázballonos repülésen vehetett részt Nyugat-Németországban. Sőt, ezt követően is eleget tehetett hasonló meghívásnak. Ez akkoriban kuriózumnak számított.

Sós Mihály hőlégballon és gázballon gyártó, repülőmérnök, a Pannónia ’76 Alapítvány alapítója és titkára azt vázolta fel, hogy az alapítvány és az őcsényi Ballonmúzeum eddig miként integrálódott a település életébe és a ballonos társadalomba. Bakos Attila hőlégballon oktató, a Magyar Repüléstörténeti Társaság elnöke a kezdeti léggömb légjárástól az újkori léggömbrepülésig tekintette át a fejlődés legfontosabb elemeit. Szabó Péter hőlégballon kapitány huszonöt évvel ezelőtti magassági rekordjának történetét elevenítette fel, amikor is több mint tízezer méterre, a sztratoszférába emelkedett.