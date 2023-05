A résztvevőket ágyútűzzel, majd köszöntő beszédekkel üdvözölték. Fehérvári Tamás, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke – az éves találkozó ötletgazdája – elmondta, amikor elindították ezt a programot, nem gondolták volna, hogy ennyi év után is sikerrel fut majd, ugyanis egyre többen vesznek részt rajta évről évre.

Fehérvári Tamás (j-b), Süli János, Kuti Imréné és Torma József. Fotó: Mártonfai Dénes

A nem túl ígéretes időjárás sem tudta elvenni az idei résztvevők kedvét, a jelentkezését leadó 63 településből 58 település küldöttsége, összesen több mint hétszáz ember már a megnyitó előtt befutott.

Süli János, országgyűlési képviselő az eseményen egyebek mellett a simontornyai vár felújításáról beszélt, amelynek tervei már elkészültek, és az uniós források újbóli megnyílásával támogatást is biztosít majd rá a kormányzat a nemzeti kulturális örökség részét képező magyar várak és kastélyok felújítás-sorozatának részeként. A képviselő szólt a közelgő trianoni emléknapról, a Nemzeti Összetartozás Napjáról is. Ehhez kapcsolódóva egy régi jelmondatot idézett, amely így szólt: "összetartva boldogulunk, széjjelhúzva szertehullunk". Azt javasolta, tartsunk össze és értékeinket becsüljük meg.

Torma József, Simontornya polgármestere a „Vár a megye” – Tolna Vármegyei Értékek Napjával kapcsolatban úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés ennek a kisvárosnak, hogy egy ekkora, vármegyei rendezvénynek adhat otthont. Ezzel kapcsolatban azt mondta, szerinte a legfontosabb vármegyei érték a teremtő és alkotó ember. – A mai nap erről szól, hogy alkossunk és teremtsünk – tette hozzá, majd felhívta a figyelmet a vármegyei találkozót szombaton követő Vár Napjára is.

Kuti Imréné, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója szerint ezen a napon azok az emberek gyűltek ide, akik értékelni tudják az értékeket és odafigyelnek arra is, hogy ezek köztünk maradjanak. Emlékeztetett, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet tolnai igazgatósága minden évben pályázatot hirdet a vár a megye értéknaphoz kapcsolódóan. Idén "Értékünk a szakkörök" címmel hirdették meg annak apropóján, hogy az intézet legutóbb vármegyeszerte 15 különböző szakkör megindulását támogatta, amelyhez összesen 79 település csatlakozott. Ezek közül érkeztek be azok a pályaművek, amelyeket a simontornyai várban kiállítottak. A Nemzeti Művelődési Intézet állította össze "Kalandok a Sió partján" címmel azt a délelőtti vetélkedőt is, amelyen négyfős csapatok vehettek részt.

Fotó: Mártonfai Dénes

A köszöntők közben minden a helyére került és lassan valamennyi standon fellobbant a bográcsok, főzőedények alatt a tűz, elkezdődött a sütés-főzés. A szekszárdi standon erdeigombás marhanyakból készült ragu főtt puliszkával. A húsétel különlegességét az adta, hogy nem pirospaprikával, hanem cukorkaramellel, vajjal, paradicsompürével készült. A közelben, a gyulajiak füstölt csülkös babgulyást kevergettek, amelyhez cigánykenyeret kínáltak. Falatkákkal is készültek: cukkinikrémet és paprikás pogácsát, valamint levendulás muffint is kínálgattak minden arra járónak. A bátai-decsi közös standon a bátaiak híres halászlevét főzték a megyenapon, gyufatésztával, ahogy dukál. Mellé pogácsát kínáltak az asszonyok. A nagydorogiak marhagulyás készítettek, hozzá pedig krumplis tésztával készült szilvásgombócot kínáltak.

Az ozoraiak vörösboros gímszarvas pörökölttel készültek 50-60 főre, amit a helyi polgármester maga készített el egy régi jól bevált recept alapján. A jó szarvaspörökölt titkáról elárulta: a legfontosabb, hogy a hagyományos pörköltfűszereket elfelejtsük. Amire szükség van a paprika, paradicsom mellett az a borókabogyó, kakukkfű, szegfűbors, babérlevél és kis fűszerkömény, amelyeket nem szárazon kell a bográcsba szórni, a polgármester előzetesen összetöri és megfőzi, majd így keveri a húshoz. A hozzávalókat egy kis füstölt házi disznóhús, szalonna és száraz vörösbor egészíti még ki.

Ha már a finom falatok szóba kerültek, a kétnapos rendezvényen a résztvevők ismerkedhetnek a középkori ízekkel is Koháry Gabriella régész és kiváló szakács jóvoltából, aki a várban hét különleges fogással készül a vendégek számára. Készült itt "Disznóhús, az kit erdeinek hívnak, szekfüves lével", "Hüjekleves borsóval és tehénhússal", Lémonyás lében való sült tyúk", "Köleskása vajjal tiszta vízben", "Aszúszilva tiszta vízben", "Rizskása tiszta vízben", valamint "Nádmézből csinált marcapán", amelyhez rozmaringbort, rózsabort és ürmöst kínált.

Mártonfai Dénes (b) és Dr. Say István

A program részeként megnyílt fotóriporter kollégánk, Mártonfai Dénes a vármegye településeit bemutató, az utóbbi két évben készült fotókat tartalmazó kiállítása is, amelyen összesen 25 tabló szerepel, egyenként három-három képen megörökítve, kiemelve az adott tájegység különlegességét. A tablókon egyenként egy légifotó, egy ehhez kapcsolódó hagyományőrző portréja és a portréalanyra jellemző egy-egy tárgy szerepel.

Kora délután történt meg a kiemelt vármegyei értékdíjak átadása, a tolnaikumok ünnepélyes bejelentése, valamint a főzőverseny eredményhirdetése. Tolnaikum díszoklevelet kapott ebben az évben Wosinsky Mór római katolikus pap, régész és múzeumigazgató munkássága, amelyet Szekszárd képviseletében Majnai Gábor, valamint Ódor János Gábor a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója vett át. Tolnaikum díszoklevelet kapott a bátaszéki templom és apátsági romkert, amelyet Felföldi László megyéspüspök, dr. Nyúl Viktor plébános, illetve Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere vett át.

A Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság kiemelkedő értékgyűjtó tevékenységének a nemzeti értékek megismertetéséért, népszerűsítéséért végzett munkája elismeréseként Érték-díjat adományozott a Simontornyai Értéktár Bizottságnak, amelyet Torma József polgármester és Máté Imréné elnök vett át. Szintén Érték-díjat vehetett át az Attalai Települési Értéktár Bizottság elismeréseként Kőnigné Nagy Magdolna elnök.