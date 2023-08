A beszélgetés során szó esett arról is, kell-e még védőoltás, mi lehet az oka annak, hogy nyáron is meglepően sok a felsőlégúti betegség mind a felnőttek, mind a gyerekek körében. Tanácsot kaptuk arra is, hogyan tudjuk erősíteni a tüdőnket, vagy érdemes-e vitaminokat szedni. Arról is szó esett, mennyi nyomot, utóhatást, betegséget, rossz érzést hagyott maga után a vírus.

Dr. Kovács Klára. Fotó: Mártonfai Dénes

Dr. Kovács Klára elmondta azt is, hogy vármegyénk október 1-vel csatlakozik az új, országos ügyeleti rendszerhez, és ez mit jelent majd a kisebb-nagyobb településeken lakóknak.