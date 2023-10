A Csukcsföld orosz nevét viselő Csukotka atomjégtörő elkészülte után csatlakozik a már három működő új generációs atomjégtörőhöz, az Arktyikához, a Szibirhez és az Uralhoz, illetve a már vízre bocsátott, de még szerelés alatt álló Jakutijához. Az új atomjégtörő-családra vár az Északi-tengeri hajózási útvonal forgalmának felfuttatása és az állandó hajóforgalom lehetővé tétele a Jeges-tengeren, amelyet az év nagyobbik részében vastag jég borit.

A Roszatom 2013 óta eddig kilenc új generációs RITM-200-as reaktort gyártott az univerzális atomjégtörőkhöz. A tizedik RITM-200-as reaktort a tervek szerint 2023 végéig szállítják a hajógyárba. Ez lesz a Csukotka második reaktora, miután az atomjégtörők két reaktorral készülnek.

„Folyamatosan bővítjük az atomjégtörő-flottánkat. A Csukotka lesz a 22220-es projektszámú típus ötödik egysége. A projekt zászlóshajója, az Arktika és a két sorozatgyártású hajó, a Szibir és az Ural már sikeresen teljesíti a megnövekedett feladatokat az Északi-tengeri hajózási útvonal zord körülményei közepette. Az atomjégtörők RITM-200 reaktorai kiválóan teljesítettek” – mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom állami vállalat vezérigazgatója a reaktor elkészülte alkalmából.

A RITM-200-as reaktor tömege 147,5 tonna. Miután túlméretes szállítmányról van szó, egy 240 tonna teherbírású speciális vasúti kocsira rakták Podolszkban, majd vasúton szállítják a szentpétervári Novij Port (Új Kikötő) rakodóállomásra, ahol hajóra emelik át és a Balti hajógyárba szállítják a reaktort.

A RITM-200 a legkorszerűbb és legnagyobb teljesítményű, atommeghajtású hajók számára kifejlesztett atomreaktor a világon. Tömege feleannyi, mint a korábbi, atomjégtörőkön használt reaktoroké. Ehhez társul, hogy befoglaló méretei másfélszer kisebbek, illetve 25 MW-tal nagyobb a teljesítménye mint a korábban használt hajóreaktoroké. Emiatt az új atommeghajtású jégtörő hajók sebessége és jégtörő képessége is növekedett. Az új generációs univerzális jégtörők akár 3 méter vastag jégtorlaszokkal is képesek megbirkózni. A RITM-200 típusú reaktor az alaptípusa a kis teljesítményű jövőbeni orosz szárazföldi atomerőműveknek és az úszó atomerőműveknek is.

E generáció hajóit két, egyenként 175 MW hőteljesítményű reaktor látja el energiával, amelyek együttes elektromos teljesítménye 72 MW, a hajócsavarok tengelyein mérve 60 MW. A hajót három darab négyágú hajócsavar hajtja.

Az újgenerációs atomjégtörők további paraméterei:

Teljes hossz: 172,7 m – a vízvonalon mérve 160 m.

Szélesség: 34 m – a vízvonalnál mérve 33 m

Teljes magasság: 54 m

Vízkiszorítás: maximum 33 540 t minimum 26 771 t

Maximális sebesség jégmentes vízfelületen: 22 csomó

1,5 méteres jégvastagságig: 12 csomó

2,8-2,9 m vastag jégtorlaszokon 2 csomó óránként

Üzemidő egy feltöltéssel: 7 év

Személyzet: 54 fő