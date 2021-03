Erős emberek pecsételték meg a zenélő szekszárdi szökőkút sorsát

A szekszárdi Liszt tér egyik ékessége volt a zenélő kút. Időnként elhallgatott, de nem ez okozta vesztét. Erőszakos külső hatások miatt kellett lebontani. Helyén másik alkotás található.

Harmincöt évvel ezelőtt Fusz György és Kis Ildikó helyszíni szemlét tartott a megyeszékhelyen a Sajtóház és a Liszt Ferenc Zeneiskola közrefogta téren. A művész házaspár ugyanis ide tervezte azt a szökőkutat, ami nemcsak vízsugarakat bocsátott ki magából, de meghatározott időközönként zenélt is. Liszt Ferenc Szekszárdon írt VIII. Magyar rapszódiából játszott el egy részletet.

Az október végére elkészített alkotás, különböző okok miatt, rendszeresen szerepelt a sajtóban. Gyakori, élcelődéssel vegyes kritika érte amiatt, hogy nevével ellentétben időnként csendben maradt. Ezt adta tudtul a Tolna Megyei Népújságban 1986. október 24-én megjelent karcolat. „Sokan megálltak, hogy szemrevételezzék a szép kompozíciót. Sokan abban a hitben, hogy majd felcsendül valamilyen dallam, lévén, zenélő kútnak ígérve e térplasztika. Ám hiába vártak, a víz csobogásán kívül más nem hallatszott. Egy megjegyzés: – talán bort kellene benne keringetni, akkor dalra fakadna.”

A művész házaspár az 1986. november 3-i lapszámban így válaszolt. „A hangsúly mindenképpen a vízen és a víz + szobor egységén van. Mi azért választottuk a szobor + víz variációt, hogy víz nélkül is díszítse a teret, ahol már 15 éve állt üresen a kútnak szánt medence. A zene tehát semmiképpen nem szükséges és törvényszerű alkotóeleme egy szökőkútnak. Liszt Ferenc születésének 175. évében, a szekszárdi Liszt Ferenc tér díszítésére, a város gazdagítására készítettük a kutat. Ajándéknak szántuk, a 150 000 forint alkotói díjról lemondtunk. Szívesen, örömmel készítettük. Különleges és ritka technikával, sómázas égetéssel. Ehhez társul egy bonyolult vízforgató-berendezés és egy elektronikus rész. Kérjük, fogadják szeretettel! Hamarosan megszólal!”

Ez így is történt, ám egy későbbi – 1987. április 15-én megjelent – újságcikk azt is jelezte, hogy ez a működés nem volt zavartalan. „Vasárnap ugyan hallottam az ismerős dallamot, akkor ösztönösen ránéztem a karórámra: pontosan 15 óra 45 perc volt. Ez a pontosság azonban viszonyítás kérdése, ugyanis tavaly még minden félórában hallhattuk a melódiát. Akárhogy is számolom, a háromnegyed órás időpont a fél és az egész között van. Másnap is szerettem volna leellen­őrizni a szökőkút »pontosságát«, de ezen a napon már csak ritkán hallottam halk hangot kijönni belőle, de a víz csobogott rendületlenül. Talán berekedt a kút ebben az erős szélben?”

Most sem maradt el a válasz, de ez alkalommal, azaz 1987. április 22-én a Szekszárd Városi Tanács Városfenntartási Gamesz kért szót. „Folyik a zenei dallamot biztosító elektrotechnikai berendezés karbantartása, hangolása is. A zenélés pontos ideje valóban minden páratlan órában esedékes, amit a múlt évben minimális eltéréssel produkált is a kút. Bízva az újonnan beépített kapcsolóóra precizitásában, a beszabályozás után ismét páratlan órában fog megszólalni a beprogramozott Liszt-dallam.”

A zenélés kérdése ezzel lekerült a napirendről. Viszont nem egészen három év múlva egy minden korábbinál súlyosabb támadás érte a kutat. Szó szerint ez történt, igazolja ezt az 1990. január 15-én megjelent írás. „Szóval a bunkó bunkója lesújtott és összetörte a szekszárdi díszkút egyik tagját. (…) Most a kép tanúsága szerint is tönkretették. Nem először…” Ezzel azonban nem ért véget a csapássorozat. Az 1990. október 31-i lapszám újabb jelentős kártételről számolt be. „Sajnos, nem először kell szóvá tenni, hogy fizikailag erős, szellemileg azonban ugyancsak fejletlen vandál(ok) megcsonkították a Sajtóház előtt lévő zenélő kutat. Az ember dühében nem is tudja, minek minősítse az ilyen cselekedetet.”

A megrongált, elnémult alkotás évekig várt sorsára, közben az elemek is hozzájárultak az enyészet felgyorsulásához. Míg végül az 1995. március 23-i lapszám a megyeszékhely művelődési bizottságának üléséről ezt a tudósítást közölte: „A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a tönkrement szobor helyén egy új alkotás szülessen.” Az 1996. szeptember 16-i lapszám az elbontásról és egy új tervről adott hírt. „Az évek óta nem működő és nem javítható szökőkút helyére nemsokára Fusz György új alkotása kerül.”

Egy év elteltével az 1997. szeptember 20-i lapszám az új mű avatásáról számolt be. „Ott, ahol korábban a zenélő szökőkút volt, most egy bronzalak áll a márványalapzaton. Fusz György szekszárdi szobrászművész legújabb alkotása, az Őszike mintha egyenesen a mitológiából lépett volna elő.”

A művész máig őrzi udvarában az ép elemeket – Egyik szemem sír, a másik nevet – osztotta meg érzéseit lapunkkal Prof. Fusz György, a PTE művészeti karának egyetemi tanára, aki az online oktatás mellett jelenleg éppen az Országos Kerámia Biennálé szervezéséből veszi ki részét.

– Kedveltem a zenélő szökőkutat, rengeteg energiát fektettem bele és sokat tapasztaltam általa. A mai napig is úgy érzem, hogy egyáltalán nem volt az rossz munka. Még akkor sem, ha ez a zenekérdés érthető módon sok gondot is okozott – mondta. De hadd tegyem hozzá, hogy ebben az időben a műszaki rendszer még messze volt a mai, profi szinttől. Sajnos, az alkotás rongálás miatt tönkrement, széttört, de a darabjainak viszonylag épen maradt részét máig őrzöm az udvaromban. A kút helyére kerülő Őszikék pedig ugyancsak kedves számomra, úgy érzem, jól illeszkedik a térbe. Örülök annak, hogy újabb lehetőséget kaptam, így végül mindkét mű a kezem munkája nyomán született meg.

