A jövő évben már túrázhatunk a Sión

Hiánypótló és különleges attrakcióval készül a 2022-es turisztikai szezon kezdetére a Tolna Megyei Önkormányzat. Lapunk a Sió-projekt pillanatnyi helyzetéről kérdezte Naszvadi Balázst, az önkormányzati hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztályának vezetőjét.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

A napjainkban egyre népszerűbb „aktív turizmus” terén a vízi turizmus irányába tolódott el a hangsúly. A természetes vízfolyásokban, tavakban gazdag Magyarországon eddig méltatlanul kevés figyelem irányult a Balatont és a Dunát összekötő Sió-csatornára. Ezen igyekszik változtatni a Tolna Megyei Önkormányzat, a Szekszárdi Kajak-Kenu SE és Szekszárd város önkormányzatának konzorciumában megvalósuló komplex turisztikai program.

A röviden csak Sió-projektként emlegetett nagy ívű fejlesztés a vízi- és kerékpáros/bakancsos turistáknak kínál több napos aktív időtöltést, összekapcsolva egyúttal a csatorna-parti településeket a megyehatártól a Duna-torkolatig tartó, mintegy 85 km-es vízi turisztikai útvonalon.

– A teljes szakasz összességében egy többnapos túrázási lehetőséget is biztosítani képes tematikus útvonal, amely összefűzi a Sió-csatorna Ozora és a Duna közötti szakaszán található attrakciókat – mondja Naszvadi Balázs. – Ezen az útvonalon a vízitúrázók megfelelő időközönkénti kiszállási lehetőségeket, megállókat találhatnak. A turisták tartózkodási idejét egyértelműen emeli a túraútvonal azzal, hogy a kisebb, önmagukban alacsony turisztikai vonzerővel rendelkező településeket köti össze és egyfajta attrakció-láncot hoz létre a vízi turisták számára, amely az egyenkénti jellemzően félnapos programkínálattal rendelkező látnivalókat egy 4-5 napos élménydús programsorozattá kovácsolja.

– Miként biztosítható a Sió folyamatos „hajózhatósága”?

– A csatorna a Duna és Medina között már most is az év minden szakaszában járható. A projekt-partner Szekszárdi Kajak-Kenu SE sportolói is ezt az útvonalat használják edzéseik során, de már versenyt is rendeztek a közelmúltban Sióagárd és Szekszárd között. A Sió felső szakaszán tározók megépítésével tehető szabályozhatóvá a vízállás, miközben ezek elkészültével az öntözhető területek nagysága is növekedne a térségben. Ugyancsak pozitív hatást eredményezhet a Sárvíz vízgazdálkodásának rendezése, amely ugyancsak egy országos projekt része.

– Mi minden készült el eddig a projektben tervezett elemekből?

– A vízi túrázók kényelmét tizenkét, egymástól átlagosan 7.5 km távolságra található kiszálló szolgálja majd, amelyek részben épített elemek, részben a természeti környezetben lehető legkisebb kárt okozó, vízből kivehető úszóstégek. A két egymástól legtávolabb eső az Árvízkapu és Sióagárd között van, de közöttük is biztosított lesz a kiszállási lehetőség a túraútvonal épülő fogadóközpontjában, de a Szekszárdi KKSE vízitelepe is ellátja a kiszálló funkciót.

– Azokon a településeken, ahol a kiszálló közvetlen közelében nincs erre alkalmas meglévő épület, ugyanakkor a település elhelyezkedése vagy turisztikai vonzereje ezt indokolja, a kiszálló mellett egy-egy megálló épület is kialakításra kerül. Ezek a túrázók számára mosdót, étkezési és zuhanyzási lehetőséget biztosítanak, valamint alkalmasak túrakenuk és kerékpárok tárolására. Összesen öt ilyen megálló szerepel a projektben, ezek közül a harci, a kölesdi és pálfai már elkészült, de Simontornyán és Sárszentlőrincen – ahol a korábbi gátőrházat alakítjuk át – is hamarosan megindulhat a kivitelezés. A fenti öt újonnan épülő megálló mellett Sióagárdon van egy meglévő vízi bázis, Medinán pedig egy malom, amelyeket megnyitnak a túrázók számára, a megállókhoz hasonló funkciókkal. Ugyancsak Medinán alakítunk ki egy foglalkoztató központot, amely a természeti értékeket ismerteti meg a gyerkekkel.

– A projekt másik nagy eleme a kerékpáros turizmust segítő infrastruktúra kialakítása.

– Így igaz, s a fejlesztés legfőbb eleme a kerékpárutak építése. Szerződéskötés előtt áll a Palánki híd és a megyeszékhely közigazgatási határa közötti, valamint az innen Harc község központjáig húzódó kerékpárút megépítése. Utóbbi egyébként a Sió mellett kijelölt 65. számú országos kerékpárút részét is képezi.

– Egészen Ozoráig épül kerékpárút?

– Amennyiben a későbbiekben a források adottak lesznek, akkor a Sió töltésen végig elkészülhet a kerékpárút, addig viszont Harc és Simontornya között az alacsony forgalmú 6317-es út szolgál a kerékpáros turisták útvonalaként. Kerékpárút épül viszont Simontornya belterületén több szakaszon is, ahol a forgalmi adatok ezt szükségessé teszik, majd a városban a kerékpáros útvonal csatlakozik a Simontornya–Ozora összekötő úthoz.

– Összességében tehát mintegy 62 kilométeres összefüggő kerékpáros útvonal jön létre Szekszárdtól Ozoráig, amely számos turisztikai attrakciót érint közvetlenül: Sióagárd-Leányvárt, Kölesdet (régi vármegyeháza), Borjádot (Söréttorony, Petőfi-méhes), Felsőrácegrespusztát (Illyés Gyula és Lázár Ervin szülőhelye, általános iskolája), Simontornyát (vár) és Ozorát (vár).

– A fejlesztés a vízi turisztikai projekttel összhangban készül, megteremtve ezzel a különböző „turisztikai termékek” közös infrastruktúra-fejlesztését. Ahol a kerékpáros útvonal közvetlenül a Sió mentén fut a kerékpáros pihenőhelyet a vízi turizmushoz kapcsolódó megállóhelyekkel együtt alakítjuk ki. Ahol viszont több kilométeres a távolság a csatorna és a vele párhuzamosan futó kerékpározásra kijelölt mellékút között, ott önálló kerékpáros megállóhelyeket hozunk létre.

– Mikor vehetik birtokba a túrázók a vízi/kerékpáros útvonalat?

– Szeretnénk, ha a 2022-es turisztikai szezon nyitányára az útvonal egy részét már átadhatnánk a nagyközönségnek.

Borítóképünkön: A Szekszárdi Kajak-Kenu SE sportolói már régóta élnek a Sió nyújtotta lehetőségekkel.