Már fel is avatták a szekszárdi ételdobozt!

Elkészült a szekszárdi élelmiszergyűjtő doboz, melyet a Találka téren találnak a segíteni vágyók és a rászorulók.

Facebookon értesíti követőit Szegő Péter, a szekszárdi ételdoboz ötletgazdája, hogy december 28-án estétől üzemel az élelmiszergyűjtő, így a rászorulók és a segíteni vágyók is kereshetik!

Megkeresésünkre Péter elmondta, minden a tervek szerint zajlott, már csak néhány simítani való van a ládán, például az ajtókra felhelyezni egy mágnespántot, de ezeket már „üzem” közben is el lehet végezni. A kihelyezés is csak pár napot csúszott, hiszen karácsony előtt szerették volna kiszerelni a ládát, de a munkálatok és a tervezés is egy kicsit elhúzódott. Változott még az eredetileg tervezett helyszín. Novemberi beszélgetésünkkor még a kórházi kápolna melletti kerítésre szerették volna felszerelni a dobozt, de a közterület felügyelettel és a polgármesteri hivatallal történt megbeszélésen arra jutottak, hogy a Találka tér a legalkalmasabb hely az élelmiszergyűjtőnek. Ott a legkönnyebb ellenőrizni, mivel a közelben van térfigyelő kamera. Ezzel az esetleges rongálást szeretnék megelőzni.

A tegnap esti órákban fel is avatták a dobozt. Miközben szerelték, arra járt egy hajléktalan, akit a doboz készítője, Mező Péter ismer, segít, így oda is hívták, legyen az első, aki választ a szekrényben lévő élelemből. Az örömteli eseményt pedig a közösségi portálon is megosztotta követőivel Szegő Péter: