A 32. regisztrált koronavírusos beteg és mások kemény napjai

A tünetek sem egyformák, a kilábalás módja, hossza is eltérő. Minél idősebb valaki, annál nehezebben vészeli át a koronavírus-fertőzést. Különböző korú, Tolna megyei volt betegeket kérdeztünk a tapasztalataikról.

X. a harmincas évei elején járó, alapvetően egészséges fiatalember. Gyorsan átrobogott rajta a vírus. Megtámadta, és vesztett, mert az erős szervezet hamar megtalálta a védekezés módját.

‒ Egy napon teljes szag- és ízvesztést tapasztaltam – meséli. ‒ Arcüreggyulladásra gondoltam, mert korábban már volt ilyen bajom, de ez durvábbnak bizonyult. Mert azelőtt az intenzív ízek és szagok azért bevillantak, de most semmi. Elmentem teszteltetni, és pozitív lett. Nálam se köhögéssel, se fáradékonysággal, gyengeséggel nem járt ez a dolog. Körülbelül nyolc napig éltem teljesen íztelen, szagtalan világban. Aztán fokozatosan kezdett visszatérni az érzékelés, de több hét elteltével, még a mai napig sem tökéletes.

N. a negyvenes éveinek végét tapossa. Nála már több tünet jelentkezett, és hosszabb időt igényelt a felépülés.

‒ A vészhelyzet feloldása után, a nyár végén lájtosabb időszak következett – emlékszik vissza –, és én több rendezvényen is megfordultam, maszk nélkül. Egyszer csak influenzaszerű tüneteket tapasztaltam magamon: 38 fok körüli lázat és izomfájdalmat. Köhögés nem jelentkezett, viszont az íz- és szagelvesztés egy-két napig fennállt. Rosszkedvű voltam és fáradékony, ha felmentem a lépcsőn a tetőtérbe, már kivert a veríték. Összesen két-három hétig is eltartott a kínlódás, aztán egyik napról a másikra megszűnt, mintha elvágták volna.

Y. az ötvenes éveiben ballag. Az ő tünetei súlyosabbak voltak, de a kórházba kerülést megúszta. Otthon lábadozott.

‒ Fejfájással, náthával kezdődött – idézi fel a történteket –, aztán nagyon rosszul lettem, el is ájultam. A sürgősségin mindenféle vizsgálaton átestem, de semmi konkrét elváltozást nem találtak, egyértelművé vált, hogy a koronavírus okozza a bajt. Jelentkezett a többi tünet is: étvágytalanság, szag- és ízelvesztés, ízületi fájdalmak, gyengeség. Annyira magam alatt voltam, hogy pár napig az ágyból sem bírtam kikelni. Amikor jöttek a rendőrök ellenőrizni, hogy betartom-e a házi karantén szabályait, és kérték, hogy menjek ki, mutassam meg magam, mondtam, hogy nem tudok moccanni se. Légszomj és mellkasi fájdalom nem jelentkezett, a legrosszabb az állandó fejfájás volt, ami ellen nem lehetett semmit tenni. Semmilyen gyógyszer nem segített. Körülbelül nyolc-tíz napig tartott ez az állapot, aztán lassú, de határozott javulás kezdődött. Érdekes, hogy a családtagjaim közül senki nem kapta el.

Z. a hatvanas éveiben jár. Ő még az első hullám legelején fertőződött meg, és kórházba is került. Nehezen gyógyult fel.

‒ Spanyolországból jöttünk haza még a tavaszi határzár előtt az utolsó repülőjárattal – mondja. ‒ Szájmaszkot még senki nem viselt, a reptéren nem volt testhőmérséklet-mérés, mindenki kiszállt a gépből, és ment a dolgára: taxihoz, buszhoz, vonathoz. Valószínű, hogy a zsúfolt gépen terjedhetett a vírus, mert a tizennyolc fős delegációnkból négyen megfertőződtünk. Én nem jöttem rögtön haza, Pesten maradtam egy üres lakásban, biztos, ami biztos, kéthetes önkéntes karantént vállalva. Akkor még nem éreztem tüneteket, de három-négy nap múlva 38 fokos csillapíthatatlan láz, fejfájás és száraz köhögés jelentkezett. Egy héttel az utazás után bementem a Szent László kórházba teszteltetni. Még senki nem tudta, mennyire kell ezt komolyan venni: befelé menet a taxis mellé ültem, visszafelé már egy olyan taxis vitt, akinél csak hátra lehetett ülni, és plexilap választotta el őt az utastól. Másfél nappal később, éjjel kettőkor hívtak a népegészségügyi szolgálattól, hogy pozitív lett a tesztem. A piros cédula is megérkezett, amit az ajtóra ki kellett tenni, a határozat is, hamarosan aktivisták kopogtattak, hogy van-e szükségem valamire – bevásárlás, gyógyszerkiváltás –, de felszerelkeztem már korábban, mindennel. Étvágyam amúgy se volt, se ízlelés, se szaglás. Elhagyatottság-érzés, végtagfájdalom is gyötört, úgyhogy négy nap kínlódás után felhívtam a mentőket, de azt mondták, hogy majd, ha nehéz légzésem lesz, akkor szóljak. Maradjak otthon, üljek ki az erkélyre, ha odasüt a nap, és igyak meleg teát. Két nap múlva ismét telefonáltam, mert már úgy fájt a hátam, hogy a puha széktámla is nyomta, s akkor bevittek a Szent Lászlóba. Kiderült, hogy tüdőgyulladás alakult ki, antibiotikum-infúziót, oxigént is kaptam. Egy hétig tartottak bent. Amikor olyan híreket lehetett hallani, hogy különböző készítményeket, malária és más betegségek ellenszereit próbálják alkalmazni a koronavírus ellen; na, azok a páciensek voltunk mi. Különböző kezeléseket kaptunk, nem egyformát. Ma már sokkal jobban ismerik ennek a vírusnak a viselkedését, reagálását. Ám akkor, még nagyon az elején jártunk a dolognak. Az országos listán én voltam a 32. regisztrált beteg. A főorvos azt mondta, hogy három évig nem kaphatom el újra, és nem adhatom tovább a fertőzést. De, ahogy hallom, ez is változott azóta: fél évre csökkent.