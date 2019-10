A Babits meghatározó intézmény

Elismert művész, igazi szervező. Zsikó Zoltán, a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondja, szeret jó ügyekért dolgozni, szerteágazó munkája a szenvedélye.

– Néhány héttel Szekszárd legnagyobb rendezvénye, a Szekszárdi Szüreti Napok után beszélgetünk. Ugyan a hivatalos értékelés, amelyben a borászok, városvezetők, szervezők és támogatók véleményét gyűjtik össze, még nem történt meg, mégis adódik a kérdés, lehet-e még jobb ez az országosan elismert esemény?

– A legnagyobb vidéki borfesztiválról beszélünk, amely természetesen lehet még jobb. Nem nagyobb, a méretén szerintem nem érdemes változtatni, ugyanakkor lehet egy kicsit más – mondja Zsikó Zoltán. – A gasztronómiát, a bor- és népi kultúrát, a nemzetiségek és népcsoportok megjelenését érdemes erősíteni, és annak megjelenítését, hogy mi ebben együtt vagyunk, és meg tudjuk mutatni magunkat. Igen nagy előnyünk a gazdag környezet. Sehol máshol nincs ilyen színes szüreti felvonulás, ahol megmutatkoznak a helyi tehetségek. Érdekesek, izgalmasak vagyunk, ezért „Tolna megyeiesen”, „sárköziesen”, „szekszárdiasan” kell viselkedni, ugyanis ez vonzza a látogatókat.

– És a kulturális programok.

– Nagyon jók voltak, a koncertek, a felvonulás rengeteg embert érdekelt. Persze vannak, akik szóvá teszik, hogy mindez nem két fillér. Büszke vagyok arra, hogy rengeteg pályázat és évről évre egyre több szponzor segíti a munkánkat, és ennek köszönhetően bővíthetjük a fesztiváljainkat. Véleményem szerint annak ellenére, hogy Szekszárd az egyik legkisebb megyeszékhely, mégis a legnagyobbak között tartják számon a kulturális életben. A Babits működését tekintve országosan szekszárdi modellről beszélnek. Két hét múlva a kulturális központok országos szövetsége a Babitsba érkezik kétnapos konferenciára és tisztújításra. Ezen a megbeszélésen az ország valamennyi kulturális intézményének vezetője itt lesz. Szente Béla elnök úr felkérésére előadást kell tartanom a piaci alapú menedzser szemléletű kulturális működésünkről és arról, hogy miként lehet nyereségesen működtetni rendezvényeket, intézményt, és hogyan lehet forrásokhoz jutni.

– Az ember azt gondolná, hogy egy népzenésztől távol áll a menedzser szemlélet. Ezek szerint ez nincs így.

– Húsz éves korom óta önfenntartó vagyok, tizenkilenc évesen megalapítottam a Zsikó zenekart, huszonhárom évesen lettem önkormányzati képviselő, és huszonnégy évesen a Citadella teljes területgazdálkodásával foglalkoztam, és a Várkert Bazár kulturális programjait szerveztem. Tehát jól látszik az eddigi pályámból, hogy a népzene fontos része az életemnek, ugyanakkor a kultúra más területei is közel állnak hozzám. Azzal az elgondolással vettem át a Babits vezetését, hogy országos eseményhelyszínné tesszük, és a magyar kulturális életben láthatóvá válik. Ez sikerült, mindeközben pedig a tavalyi volt az első, amikor a ház nyereséges évet zárt.

– Többes számban beszél, fontosak a kollégái. Alakított-e a csapaton, amióta a Babitsba került?

– Igen, hiszen szabad kezet kaptam. Most úgy gondolom, hogy mindenki a megfelelő helyen áll ezen a pályán. A munkatársaim rengeteget dolgoznak, gyakran nem napi nyolc órában. Itt nincs hétvége, nincs ünnep, folyamatos üzemben dolgozunk. Azt a nézők nem látják, hogy a színházi előadásnak nem akkor van vége, amikor lemegy a függöny. A Szüreti Napok sem csütörtökön kezdődnek és vasárnap érnek véget nekünk, hiszen az idei szervezésnek már tavaly novemberben nekiláttunk, és ahogy közeledett a fesztivál időpontja, úgy kellett egyre fokozottabb figyelmet fordítani a tervezésre. Nem tudnám így ellátni a feladataimat, ha nem ilyen kiváló stábbal dolgozhatnék együtt. Számunkra nagyon fontos, hogy tudatosan dolgozzunk, frissek legyünk, hiszen a világ folyamatosan változik.

– Ötven éves lesz a kulturális központ jövőre. Mi várható a Babitsban 2020-ban?

– Rengeteg feladatunk van az ötven éves jubileummal kapcsolatban, már most nagyon készülünk erre a kiemelten fontos esztendőre, számos meglepetést tervezünk.

– Nagy elődök nyomán jár. Büszke arra, hogy igazi egyéniségek székében ülhet?

– Igen. Fél évszázad nagyon hosszú idő, sok mindent megélt ez a ház, kiváló emberek vezették. Amikor igazgató lettem, az első intézkedéseim között volt, hogy 1970-től napjainkig az összes korábbi vezető fotóját kitettem az iroda elé. Emlékeztetőül, hogy ezek az emberek rengeteget tettek a közösségért, és mindig elsődleges szempontjuk volt az, hogy Szekszárd és Tolna megye kulturális élete virágozzon.

– Amikor a Babits élére került sokan örültek, de néhány politikus nemtetszését fejezte ki.

– Véleményem szerint az ellenzéknek az a dolga, hogy kritikát fogalmazzon meg, nem kell meglepődni azon, hogy ezt meg is teszi. Abban azonban mindannyian egyetértünk, hogy mérhető és nagyon eredményes az a munka, amelyet elvégeztünk az elmúlt közel három évben. Én hiszek abban, hogy a kultúra az a terep, ahol lehetséges és kell is gesztusokat gyakorolni. Minden kritika, amit kapok, doppingol, és arra sarkall, hogy még jobban végezzem a munkámat.

– A családja hogy bírja, hogy sokat van távol?

– Feleségem közgazdász, és van egy gyönyörű, több mint egy éves kisfiunk. Sokat dolgozom, mint az apukák közül nem kevesen, akik korán reggel elmennek, és gyakran későn érnek haza. Feleségem és szüleim mindig mindenben támogattak és támogatnak. Szüleimtől pedig azt tanultam, hogy a kitartó munkának mindig beérik a gyümölcse.

– Gyerekként testvérével, Zsikó Zsuzsannával sorra nyerték a rangos népzenei megmérettetéseket, de úgy tudom, a közélet is érdekelte. Most mennyi ideje jut zenélésre, miként vesz részt a közéletben?

– A Zsikó Zenekar ma is az ország egyik legtöbbet koncertező zenekara. A legnagyobb fesztiváloknak éppúgy fellépője az együttes, mint például a füredi Anna-bálnak vagy egy kisebb falunapnak. És valóban, mindig is érdekelt a közélet, Alsónyéken jelenleg is önkormányzati képviselő vagyok.