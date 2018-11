A barátja volt Puskás Öcsi, a főnöke dr. Szentgáli Gyula

Megkapta vasdiplomáját dr. Csók Sándor, paksi szülész-nőgyógyász főorvos. Jövőre lesz kilencvenéves és 65 éve praktizál. Emellett neves ebtenyésztő, kiváló hangú énekes és sportolóként is ért el eredményeket. Középiskolás korában országos bajnok volt diszkoszvetésben.

Átvette vasdiplomáját dr. Csók Sándor Budapesten, a Semmelweis Egyetemen. A paksi szülész-nőgyógyász főorvos jövőre lesz kilencven- éves és hatvanöt éve praktizál. Mozgalmas, tartalmas esztendőket tudhat maga mögött.

Dunaszentgyörgyön nőtt fel, édesapja is orvos volt. A szülői házat a háború után államosították, amit aztán, a hetvenes években, piaci áron visszavásárolt. Ma is tart még ott egy-két kutyát – egyébként Pakson él –, ugyanis nemcsak orvosként, hanem bernáthegyi tenyésztőként is híressé vált. A 2013-as budapesti kutya-világkiállításon életműdíjat kapott.

Mindemellett a kulturális életben is folyamatosan jelen van. Egyrészt azért, mert előadásokat tart jeles rokonáról, a kétszeres Kossuth-díjas festőművész Csók Istvánról, aki a nagyapja testvére volt. Másrészt, mert olyan komolyzene-kedvelő, aki közönség előtt is szívesen beszél a művekről úgy, hogy közben opera- és operettáriákat ad elő. A Paksi járás több településére meghívták már e célból, a legtöbbször Pusztahencsére.

A sportsikereket sem tagadta meg tőle az élet. A bonyhádi gimnáziumban érettségizett 1947-ben, s akkortájt ő volt az országos középiskolás bajnok diszkoszvetésben. Folytatta az atletizálást az egyetemen is, de ott már nem ért el kimagasló eredményt. Viszont egyesületében, a Honvédban közeli barátságba került jó néhány, ma már legendás hírű focistával: Grosiccsal, Puskással, Bányaival.

Orvosi diplomáját 1953-ban kapta meg. Pályafutását Vácon kezdte. Az akkori szabályoknak megfelelően először fél-félévnyi belgyógyászati és sebészeti tapasztalatot szerzett, aztán került a szülészetre, ahol véglegesítették. Vállalt mellékállásokat is. Üzemorvosként, és közeli, kisebb településeken körzeti orvosként tevékenykedett. Egy ideig hozzá tartozott a cigány negyed. Ennek nagy hasznát vette, amikor 1955-ben a szekszárdi száztíz ágyas szülészeti osztályra került. Ott is sok cigány betege volt, akik nagyon szerették, azért is, mert a kedvükért nagyjából megtanulta a lovári nyelvet. Egyébként a helyi társadalmi élet minden szintjéről keresték a páciensek, a város vezető köreiből is.

A megyei kórház főigazgatója, dr. Szentgáli Gyula 1962-ben bízta meg dr. Csók Sándort a paksi szülőotthon vezetésével. Ez gyakorlatilag büntetésnek számított. Áldatlan állapotok fogadták. Gazdasági visszaélésekről, tiltott műtétekről szólt a krónika. A húszágyas szülőotthonban mindössze négy ágy volt foglalt. Aki tehette, máshol hozta világra a gyermekét. Erről a szintről indulva fejlesztették az intézményt harmincöt ágyas, kiemelt minősítésű szülőotthonná. Nem ment máról holnapra. De a jó hír is terjed, nemcsak a rossz. Úgyhogy egy idő után más megyékből is érkeztek ide kismamák, sőt egy tolnai származású, New Yorkban élő nő is úgy döntött, hogy Pakson szül.

– Egy nap láttam – meséli a főorvos –, hogy gólyák köröznek az épület fölött, fészkelőhelyet keresve. A legmagasabb kéményre felvitettem gallyat, venyigét, megtetszett nekik, elfoglalták. Ott költöttek 18 éven keresztül. Amikor megszűnt a paksi szülőotthon, a gólyák is eltűntek.

Felajánlottak egy szekszárdi állást Csók doktornak, de nem érezte már ott igazán jól magát. Inkább az akkoriban indított Család- és Nővédelmi Tanácsadónál helyezkedett el. Annak lett a paksi vezetője, járta a környező községeket 1980-tól 1992-es nyugdíjba vonulásáig. Szüléseket ugyan nem vezethetett, de végezhetett terhesgondozást, tarthatott nőgyógyászati és onkológiai szakrendelést.

– Abban az időben még összejárt az értelmiség – mondja –, s többen úgy gondoltuk: megérdemelné ez a város, hogy legyen egy kórháza. Létrehoztuk a Paksi Kórházért Alapítványt. Én lettem a kuratóriumi elnök. Összegyűjtöttünk hatezer aláírást, de be kellett látnunk, hogy szélmalomharcot vívunk. S akkor módosítottunk a célon: ha kórház nem lesz, legyen egy korszerű rendelőintézet, szakellátással, egynapos sebészettel, kiváló orvosokkal, jó felszereltséggel! Ez megvalósult; örülök, hogy egy kis érdemem nekem is volt benne.

A kilencedik ikszhez közelítő főorvos még meglepően fitt. Magánpraxisát máig működteti. Rendszeresen jár szülőfalujába a kutyáit ellátni, és szívesen sétál a paksi utcákon, ahol a szembejövők közül sokak születési körülményeit ismeri. Mosolyogva mondja: – Boldog vagyok, ha látom ezt a gyönyörű „termést”.

Már csak kevés évfolyamtársa él Dunaszentgyörgyön született dr. Csók Sándor 1929-ben. Bonyhádon érettségizett 1947-ben és Budapesten szerzett orvosi diplomát 1953-ban. Szülész-nőgyógyász szakvizsgát 1957-ben tett, Pécsen. Dolgozott Vácon, Szekszárdon és Pakson. Az atomvárosban telepedett le, magánpraxisát máig viszi. Megbecsült polgár. Szakmai és közéleti munkásságáért Lussonium-díjjal és Pro Urbe-díjjal tüntették ki. Házas, két lánya és három unokája van. A Semmelweis Egyetemtől 2003-ban arany-, 2013-ban gyémánt-, 2018 októberében vasdiplomát kapott. Akkor, 65 évvel ezelőtt, 562-en végeztek, de ma már csak 17-en élnek. Hálapénz Pályakezdő korukban, az ötvenes években, egyik kollégája zsebébe csúsztatott egy beteg harminc forintot. Teljesen pánikba esett a fiatal orvos, hogy mit csináljon. Tízet odaadott a műtősnek, tízet a röntgenesnek, de így se aludt nyugodtan. Reggel visszaadott harmincat a betegnek. Az a műtét neki került pénzébe.