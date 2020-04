A bátaszékiek egészségét védik az önkormányzati intézkedések

A koronavírus-járvány okozta új helyzetben gyors döntéseket hoztak Bátaszéken is. Érintette ez a gyermek- és közétkeztetést, a hivatali ügyintézéseket, az idősek védelmét. Az idei évre tervezett beruházásokat is át kellett ütemezni, mondta el dr. Bozsolik Róbert polgármester.

– Milyen intézkedéseket hozott meg elsőként a városvezetés a veszélyhelyzet elrendelését követően?

­

– Az óvodai és bölcsődei ellátást érintően kellett gyorsan intézkedni – válaszolta dr. Bozsolik Róbert. – A kormányrendelet alapján a Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményében március 17-től visszavonásig rendkívüli szünetet rendeltem el. Az általános iskolában és a gimnáziumban tantermen kívüli oktatási formában zajlik a munka. Megoldottuk a gyermekétkeztetést, az óvodában és az iskolákban is helyben adott erre a lehetőség a kiadott tájékoztatás alapján. A szülők minden fontos információt megtalálnak a város honlapján – bataszek.hu – és a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is felvilágosítást nyújtanak a 74/591-500-as központi telefonszámon munkaidőben. A bátaszéki idősek ellátásáról is folyamatosan gondoskodunk a szakmai szervezet felügyeletével, de a nappali ellátás a Vörösmarty utcai épületben szünetel. Március 17-től tart zárva a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár, a Kalász János Városi Sportcsarnok és a Városi Tanuszoda.

– Az ügyintézés ezek szerint nem szünetel az önkormányzatnál?

– A Közös Hivatalban a személyes ügyintézés nem vehető igénybe, de az ügyfelek a portaszolgálattól kérhetik az ügykezeléshez szükséges nyomtatványokat, illetve azokat le is adhatják, de szigorúan az egészségügyi ajánlások betartása mellett. Ugyanakkor a dokumentumok elérhetők a városi honlapon is, az eljárások elektronikusan is megindíthatók az „ügyintézés szabadon” csempe megnyitásával. Anyakönyvi ügyintézésre lehetőség van, amit egyeztetni kell a 74/591-504-es számon. Minden más esetben a központi telefonszámon tudunk felvilágosítást nyújtani. Fontos, hogy a pénztári kifizetés is szünetel, a megállapított juttatásokat és ellátásokat átutaljuk vagy postai úton fizetjük.

– Van még olyan hely vagy intézmény, amelyet be kellett zárni?

– A városi piacot egy rövid bezárást követően újra nyitottuk, de csak élelmiszer, zöldség-gyümölcs, virág és palánta árusítására van lehetőség. A Budai utca 35-37. alatti helyiségben a fizikoterápiás szolgáltatást is szüneteltetjük. A fogászati ellátás keretében csak sürgősségi beavatkozások végezhetők, a fogorvosok a meghatározott és a honlapon is közzétett rendelési időben folytatnak sürgősségi beavatkozást. A háziorvosi és gyermekorvosi ellátás az orvosok által meghatározott rend szerint zajlik. A központi orvosi ügyelet beosztása megtalálható a város honlapján az „Intézmények” – „Egészségügy” fül alatt.

– Kiemelt feladat az idősek védelme. Ezzel kapcsolatban milyen intézkedések történtek?

– A Gondozási Központon keresztül segítjük az idős bátaszékieket. Azok a 70 éven felüliek, akik a saját ellátásukról nem tudnak gondoskodni, jelentkezhetnek segítségért a 74/491-706-os vagy a 74/491-622-es számon. A munkatársak és az önkéntes segítők az alapvető élelmiszerek, háztartási vegyi áruk, gyógyszerek beszerzését intézik. Természetesen igyekszünk fokozott figyelmet fordítani a szépkorú lakosságra, és életkori limit nélkül segítünk mindazoknak a rászorulóknak, akik jelzik felénk a problémájukat. Várjuk az önkéntesek jelentkezését is a fenti számokon, illetve a [email protected] e-mail-címen is.

– A fogyatékkal élők is kaphatnak segítséget?

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az otthonukban élő fogyatékos személyek és a családjaik támogatására intézkedési tervet dolgozott ki. Önkormányzatunk igénylés esetén segítséget nyújt az egyedülálló fogyatékos személyeknek, azoknak, akik a válsághelyzetben nem képesek a mindennapi feladatok elvégzésére, és másoktól támogatásra nem számíthatnak. Bárki élhet jelzéssel, akinek a látókörében olyan személy él, akinek jól jönne a segítség. A Gondozási Központ telefonszámai mellett elektronikusan a [email protected] címre lehet jelezni.

– Gazdasági-gazdálkodási szempontból hozott valamilyen változást a veszélyhelyzet?

– A veszélyhelyzetből eredő, illetve a megelőző intézkedések költségeinek biztosítása érdekében hárommillió forintos költségkeretet különítettünk el az általános tartalékkeret terhére. A működési céltartalékból három-, a felújításokra tervezett előirányzatból kettő-, a fejlesztési céltartalék előirányzatból hét-, a beruházásokra tervezett előirányzatból kétmillió 32 ezer forintot csoportosíttunk át. Meghirdettük az ünnepekhez kötődő adománygyűjtési akciót, amely alapján a felhívásban meghatározott számlaszámra történő adomány-befizetésekből és az önkormányzati saját forrásból a rászoruló családokat támogatta az önkormányzat, húsvétkor mintegy száznegyven családot. Augusztus 31-ig töröltük valamennyi önkormányzati szervezésű programot, így elmarad többek között a majális, a pünkösdi rétesfesztivál, a város napi rendezvény. Emiatt módosítottuk a Városi Rendezvények Programját, egyben módosultak a Bátaszékért Marketing NKft.-vel 2020-ra korábban megkötött szerződések, a 10,5 millió forint megtakarítás az önkormányzat egyensúlyi tartalékkeretét növeli. Áttekintettük az önkormányzat nemrég elfogadott éves költségvetését. A járványállapot elhúzódása hatással lehet a bevételi oldalon az iparűzési bevételeink alakulására, de várhatók az állami támogatásokban is változások. Ezért újra megvizsgáltuk a költségvetés kiadási oldalát, és ezen belül is a városüzemeltetési, a beruházási és a felújítási kiadásokat is, hogy melyik tervezett feladat megvalósítását célszerű idén elhagyni, és a hozzárendelt költséget tartalékba helyezni az óvatos előre gondolkodás érdekében. Így előreláthatóan nem kezdődik meg a Kossuth utcai civilház felújítása, nem folytatódik a Budai utca növényesítése, nem újítjuk fel a Budai utcai kerékpárutat, nem bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, nem folytatjuk a művelődési ház fűtéskorszerűsítését, és még néhány idénre tervezett egyéb beruházás sem valósul meg. Az ezek elhagyásából keletkező mintegy 42 millió forint szintén az egyensúlyi tartalékba kerül.

– Bátaszéknek van elegendő védőfelszerelése?

– Április 7-ig ezerötszáz sebészi szájmaszkot, százötven FFP2-s maszkot, négyszáz pár gumikesztyűt, fertőtlenítő koncentrátumot, kézfertőtlenítőket vásároltunk a dolgozók és az önkéntesek részére 1,9 millió forint értékben. Elkezdtük a közterületek fertőtlenítését. Ha a szükség úgy kívánja, biztosítjuk a védekezéshez szükséges felszereléseket a munkatársaink és a segítők számára.

– Van új információ a kijárási korlátozásról?

– Nem látjuk szükségesnek a kormányrendeletben meghatározottaknál szigorúbb szabályok bevezetését egyelőre. Azt kérem a bátaszékiektől, hogy akik tehetik, maradjanak otthon, csak alapos indokkal mozduljanak ki. A barátokkal közös kikapcsolódást, kirándulást mellőzzék. Az üzletekben figyeljenek a távolságtartásra, lehetőleg viseljenek szájmaszkot, gumikesztyűt. A koronavírus elleni védekezés csak akkor lehet hatékony és eredményes, ha mindannyian betartjuk a szabályokat. Most kiemelten igaz az, hogy minden döntésünk kihat a magunk és mások egészségére, életére.