A Béla király térről közvetít a Kossuth Rádió

Ács Rezső polgármester szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóját tartotta tegnap a Polgármesteri Hivatalban. A tájékoztatón Gyurkovics János alpolgármester is részt vett.

– Jövő hét szombaton a Kossuth Rádió ötórás műsorfolyamot közvetít a megyeszékhelyről, a Béla király térről, közvetítőautóból – mondta Ács Rezső. – Az élő műsor során huszonöt-harminc ismert szekszárdi, köztük borászok, népművészek, vállalkozások, éttermek képviselői, mutatkoznak be. A Vármegyeházán tájjellegű ételek főzésére is sor kerül, hogy bizonyítsuk, a bor mellett a gasztronómia területén is otthon vagyunk.

– Szeretném megköszönni a Kossuth Rádiónak – folytatta a polgármester –, hogy Szekszárd mellett tette le a voksát. A programot Gyurkovics János alpolgármester koordinálja.

Elmondta továbbá, a Zöld város projektekkel kapcsolatban komoly veszély, hogy vissza kell fizetni a támogatásokat. Továbbra is elkerülő út építése a cél, és az, hogy szabályozzák a bejutást a városba. Ám a felek eközben „elvitatkoznak egymással”. Idejük azonban nincs, ugyanis 2022 december végéig el kell számolni az összeggel.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzatnál, önkormányzati cégeknél átvilágítás zajlik, és az azzal megbízott cég számlája is megérkezett, méghozzá kétmillió forintról, száz munkaóráért. Egyelőre nem írta alá, inkább „visszadobta” a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, nézzék át, megfelelő-e ez az összeg. Beszélt a Baka István Általános Iskola felújításáról, korszerűsítéséről, új energia ellátásának biztosításáról: a munkálatok az őszi szünetben kezdődnek. Süli János miniszternek köszönhetően a beruházás a városnak nem kerül pénzébe, a szükséges anyagi forrás, mintegy hatszázmillió forint, rendelkezésre áll.

Ács Rezső polgármester Malomsoki Krisztiánra, a sportközpont vezetőjére is kitért: továbbra is elégedetlen a munkájával és kezdeményezi ellene fegyelmi eljárás indítását.

Arról is beszélt, Szekszárdon vannak olyan hőközpontok, amelyek tetejére lakásokat lehet építeni. Összesen tizenöt-tizenhat önkormányzati lakás építéséről gondolkodnak.