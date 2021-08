A Belorusz Atomerőműbe látogatott a polgármester

Látogatást tett Gerjen polgármestere a Belorusz Atomerőműben. Külföldi útja annak megértését segíti, miként működik egy ilyen létesítmény.

Romhányi Károly a közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait.

– Mit jelent számomra egy VVER-1200-as atomerőműbe belépni? Először is ismeretszerzést, hiszen azt gondolom, ahhoz, hogy az ember megértse, miként működik egy atomerőmű, fontos első kézből tájékozódnia, összegyűjtenie hiteles szakmai információkat. Mindig fontosnak tartottam megérteni, miként is termel négy blokkunk, hogyan működik, miként is jut el a lakossághoz a megtermelt villamosenergia. Településünknek mindig is jó volt a kapcsolata a Paksi Atomerőművel és munkavállalóikkal, így szerencsére minden találkozás alkalmával bővíthettem a tudásom az elmúlt években. Erre nemcsak nekem nyílt már többször alkalmam, hanem büszkén mondhatom: volt már, hogy „házhoz jött” a nukleáris ismeret, és Gerjenben járt a Paksi Atomerőmű, a Paks II Zrt. és még az Atomenergetikai Múzeum is Családi Napunkon – fogalmazott a településvezető.

Másodsorban szerinte minden téren fontos a referencia. Így amikor a Paks II-höz hasonló ostrovetsi atomerőművet látogathatta meg, nagyon örült.

– Ez a látogatás azért is volt fontos számomra, mert személyesen tekinthettem meg, milyen egységek azok, amelyek a paksi beruházásnak köszönhetően nálunk is megépülnek. A helyi szakemberek nagyon nyitottak és készségesek voltak, így mindent megtettek annak érdekében, hogy a számukra akár egyszerűbbnek tűnő kérdéseimre is válaszoljanak. Azt gondolom, jobb, ha kérdezünk, ha tájékozódunk, hiszen az ismerethiányában könnyen összezavarodunk napjaink információdömpingjében – tette közzé véleményét a polgármester.

– Harmadsorban – folytatta – azt jelentette számomra ez a látogatás, hogy igen, ez egy hatalmas létesítmény, lenyűgöző méretekkel, jól képzett szakemberekkel, ahol rend és fegyelem van, felelősségteljesen végzik munkájukat. Ezek a blokkok a hosszú távú ellátását biztosítják a helyieknek: nemcsak az energiaellátás, hanem a megélhetés szempontjából is. Mi is érezzük Tolna megyében, hogy az élet megpezsdült, és egyre több lehetőség nyílik meg. A Paksi Atomerőmű is markánsan tette biztos térséggé megélhetés szempontjából megyénket, ahogy most a Paks II kapcsán is érdemes településfejlesztési stratégiánkat megvalósítani. Élmény volt az atomerőmű-látogatás – írta Romhányi Károly.