A belvárosi üzletekben délelőtt elfogy a hús

Napok óta döbbenten kérdezgetik egymástól az emberek, hogy miért csak délelőtt lehet Szekszárd központjában húshoz jutni. Erről beszélnek az utcán, a buszmegállókban. Tegnap utánajártunk, mi történik a húst árusító boltokban.

Az egyik népszerű üzletnél, a reggeli fél hetes nyitás előtt kisebb csoport, több mint egytucatnyi ember gyülekezett szerdán. Fegyelmezetten, szótlanul álltak. Ahogy nyíltak az ajtók, egymás mögé sorakozva fogták meg az érezhetően fertőtlenített kosarakat, majd a legtöbben a húspulthoz álltak: csirkecombok, szárnyak, színhúsok, pulykaszárny, sertéscomb- és lapocka, köröm, bőrös malac, sütnivaló kacsanyak is szerepelt a kínálatban.

Így ki is derült, sokan azért keltek korán, hogy húst tudjanak venni. A dolgozók a vásárlók kiszolgálása közben mindvégig figyeltek a higiéniára, miközben néha instruálták is őket. A boltban ugyanis több sárga jelzést helyeztek el amiatt, hogy mindannyian a megfelelő távolságban várakozzanak egymástól. A friss húsárut folyamatosan pakolták ki a vevőknek, kérdésre azt is elmondták, hogy aznap több készlet már nem érkezik. Ahogy várható volt, délre majdnem az összes húsárujuk elfogyott, addigra már csak néhány csontos darabhoz lehetett hozzájutni.

Egy másik, szintén belvárosi boltban azonban délelőtt egyáltalán nem lehetett húst kapni. A vásárlók azt a tájékoztatást kapták, hogy aznap nem érkezett meg az áru, de lehet, hogy délután változik ez a helyzet. Kedden pedig csak disznóhúsuk volt.

A piacon található húsüzletekben is tanácstalanul tárták szét a kezeiket az árusok. Mint elmondták, háromszor töltötték fel a húspultjaikat, de délre mindent elkapkodtak a vevők, bár az is igaz, hogy volt olyan üzlet, ahol még lehetett vásárolni néhány szép darab húst. Az üzletekben dolgozók, az árusok, esetleges tulajdonosok mindenesetre mindenben segítik a náluk vásárlókat. Néhányan arról is tudnak, hogy melyik szekszárdi üzletben maradt még hús a délelőtti órákban és körülbelül hány kiló, így hát bátran ajánlják a vásárlást más boltokban is.

