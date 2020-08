A bemutatott újmenyecske szoknya 1880-ból maradt meg

Minorits Jánosné népi iparművész, viseletkészítő, az őcsényi viseletet mutatta be a kölesdi gyöngyfűző tábor résztvevőinek és az érdeklődő kölesdieknek. A Közéleti.hu beszámolója szerint az öltöztetés előtt hasznos információkat kaptak a vendégek a viselettel kapcsolatos kifejezésekről, mint rojt, rost, sodrásdísz, a családi állapotot is kifejező fejdíszről, homlokbársonyról, kisbársonyról, nagybársonyról és a pápának készített miseruháról is.

Tanúi voltak egy nagylány viseletbe öltöztetésének, amikor az ümögre és a rövid alsószoknyára került a „fébeszabott” rokolya, majd az első bodros, második bodros, harmadik bodros, végül hatodiknak az egyenes rokolya, felülre pedig a borotvált francia selyemből készült szoknya.

A szoknyán kívül viselték a maguk szőtte bodorvászon félinget, erre kötötték a körülrojtos, egyenes kötényt. Az újmenyecske szoknyája 1880-ból maradt meg, és egy tizenhat éves lány öltözetes fényképét is láthatták a táborozók, és kiderült, hogy még a testtartásnak is fontos szerepe, szabályai voltak.