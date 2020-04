A beszélőt legjobb most elhalasztani

A magyar büntetés-végrehajtási intézetekben jelenleg nincsen koronavírus-fertőzött személy – szögezték le a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) által kiadott közleményben. Mint írták, valamennyi hazai büntetés-végrehajtási intézet, így a szekszárdi is, a járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve, az összes szükséges intézkedést megteszi a munkatársai és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvása és a fertőzés megelőzése érdekében.

Ha mégis előfordulna fertőzés, a járványból adódó speciális feladatok elvégzésére a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi szolgálata felkészült. A bv. szerv teljes személyi állománya és a fogvatartottak rendszeresen tájékoztatást kapnak a követendő higiénés eljárásról. A bv. intézetekben folyamatos a felület- és eszközfertőtlenítés. Az egészségügyi személyzetet ellátták védőruházattal és a szükséges orvostechnikai eszközökkel.

Az intézetekbe újonnan befogadott fogvatartottak a jogszabályoknak megfelelően közegészségügyi és járványügyi vizsgálaton esnek át, közösségbe helyezésük kizárólag 14 nap elkülönítést követően történik meg. Az egészségügyi befogadások, vizsgálatok során fokozott figyelmet fordítanak a láz, illetve az esetleges felső légúti panaszok feltárására.

A járványügyi helyzet miatt a fogvatartottak jelenleg havonta egyszer, alkalmanként harminc, legfeljebb hatvan percben fogadhatnak látogatót oly módon, hogy a fogvatartottak és a látogatók között testi kontaktusra, érintkezésre nincs lehetőség.

A cseppfertőzés elkerülésének érdekében a fogvatartottak és hozzátartozóik plexivel ellátott látogatófogadó helyiségben találkozhatnak. A fogvatartottak egyidejűleg legfeljebb két kapcsolattartót fogadhatnak, valamint saját és hozzátartozóik egészségének megóvása érdekében azt javasolták számukra, hogy ne kezdeményezzék gyermekkorú, 60 év feletti, illetve tartósan vagy aktuálisan beteg látogató fogadását. Ugyanakkor a büntetés-végrehajtási szervezet, igazodva a kijárási korlátozást szabályozó kormányrendelethez, azt kéri a fogvatartottaktól és hozzátartozóiktól, hogy halasszák el a személyes találkozást biztosító „beszélőket”.

A BvOP-nál úgy látják, hogy a fogvatartottak és hozzátartozóik a folyamatos tájékoztatás eredményeként megértették, hogy közös érdekünk a fertőzés terjedésének megelőzése. A bv. intézetekben pontos, hiteles, gyors tájékoztatásra törekednek, és ezt a célt szolgálja, hogy minden börtönben járvány­ügyi call centert indítottak. A Tolna megyei bv. intézet a 30/214-7536-os telefonszámon hívható, de a többi intézet elérhetősége is megtalálható a bv.gov.hu oldalon. Ezeken telefonos tájékoztatást nyújtanak a járványügyi helyzetből fakadó korlátozó intézkedésekről a fogvatartottak hozzátartozóinak. A telefonszámokat hétköznapokon 8 és 15 óra között lehet hívni.

Cél a családi kötelékek ápolása

A fertőzésveszély megelőzése mellett cél az is, hogy az elítéltek még a világjárvány idején is szoros köteléket ápoljanak családtagjaikkal. Ezért a telefonos kapcsolattartás mellett biztosítják számukra a Skype igénybevételét is, illetve felhasználási útmutatót is készítettek a fogvatartottak hozzátartozói részére, hogy megismerhessék a személyes kapcsolattartás kiváltására használható online alkalmazás működését. Mindezek mellett a BvOP több tájékoztató videót is készített, amelyekben egy fogvatartott magyarázza el társainak és a családtagjaiknak a járvány megelőzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A tájékoztató kisfilmeket az ország valamennyi börtönében naponta többször levetítik az ott működő zárt láncú televíziórendszeren, valamint a szervezet weboldalára és You­Tube-csatornájára is felkerültek.