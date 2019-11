A betegségben szenvedőnek és családjának is segítség kell

Számos egészségügyi problémáról, azok felismeréséről és kezeléséről hallhattak előadást az Együtt az egészségért elnevezésű program résztvevői Dombóváron.

Együtt az egészségért címmel szervezett konferenciát nemrégiben a Dombóvári Szívklub Egyesület, a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület és az „Életet az éveknek” Közhasznú Alapítvány. A rendezvénynek a Tinódi Ház adott otthont.

A nap első előadója dr. Bauer Margit főorvos volt, aki az Alzheimer-kór első jeleiről és a betegség diagnózisáról beszélt. Elmondta, hogy a kezdeti tünetek közé tartozik a nevek, telefonszámok és egyéb fontos adatok elfelejtése, a szótalálási nehézségek, a korábban jól ismert helyek és személyek fel nem ismerése, gondolkodási zavarok. További tünet lehet az eltévedés, az időérzék elvesztése, az aktivitás csökkenése, az érdeklődés beszűkülése, a személyiség megváltozása. A végső stádiumban már önellátásra képtelen az Alzheimer-kórban szenvedő, ezért 24 órás felügyeletet igényel. Dr. Bauer Margit hozzátette, hogy a diagnózis felállításához az orvosnak ismernie kell a beteget, az egész személyiségét. Dombóváron működik Alzheimer Café, összejöveteleikre már a betegségre utaló jelek észlelésekor ajánlott elmenni, de a 65–75 éveseknek is érdemes velük felvenni a kapcsolatot. A betegség lefolyási ideje 10–15 év. Az orvosok mai tudása szerint nem gyógyítható, csak lassítható a folyamat.

Somorjai Ildikó szociológus arról beszélt, mi történik a diagnózis után. Mint mondta, a hozzátartozókat fel kell készíteni a kór előrehaladásának velejáróira. A betegnek segít, ha olyan tevékenységet terveznek számára, amitől hasznosnak érzi magát, és ha a szeretetigényének kielégítésére is figyelnek. Érdemes a jogi és a pénzügyi teendőkre is gondolni, és a hozzátartozók is sok segítséget kaphatnak az Alzheimer Café összejövetelein. Arról, hogy ki segít a segítőkön, dr. Schmidt László beszélt. Mint mondta, nem sokan, hiszen az elfáradás, a kiégés, a jövedelmi problémák mind hozzájárulnak a létszámhiányhoz.

Prof. dr. Szabados Sándor szívsebész, egyetemi tanár, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika igazgatója a különböző szívsebészeti beavatkozásokról beszélt, dr. Tőzsér Lóránd belgyógyász-endokrinológus főorvos a hormonháztartás zavarairól tartott előadást, Lőrincz Zsuzsanna pulmonológus-allergológus szakasszisztens pedig a tüdőgondozóban alkalmazott betegoktatásról. Tóth Sándor, a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület elnöke az 1993-ban alakult egyesület tevékenységét ismertette, amely elsősorban az asztma és a légúti betegségben szenvedőket tömöríti.