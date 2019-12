A betlehemi békeláng Kétyre ért

A betlehemi békeláng Kétyre érkezett, s a templomból haza is vihetik a hívek, otthonaikba. A részletekről Gödrei Zoltán a falu polgármestere számolt be. Eszerint minden év decemberében cserkészek hozzák el Bécsbe a lángot Betlehemből, a Születés bazilikájában égő örökmécsesből. Bécsből viszik az európai országokba, Amerikába és Ausztráliába. Onnan kerül a Vatikánba és Magyarországra is.

A magyar cserkészek az elmúlt vasárnap, Gödöllőn és Budapesten adták tovább a lángot. Az önkormányzati vezetőket körlevélben értesítették a lehetőségről, és a kétyi polgármester nem késlekedett. A békelángot elhozta Gödöllőről, és továbbadta Serban Valentin plébánosnak, aki először a helyi templomba juttatta el, aztán a további három miséző helyére: Felsőnánára, Harcra és Zombára.

A hívek vihetnek mécsest a szertartásokra, és hazatérhetnek a lánggal, mely Jézus születésének helyéről származik. Mindez azt szimbolizálja, hogy a számtalanszor szétosztott láng nem fogy el, nem lesz kevesebb, akárcsak a szeretet.