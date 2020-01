A Bezerédj iskola csapata nyerte a „Sprich Deutsch!” vetélkedőt

A környezetvédelem volt a paksi német nemzetiségi önkormányzat által szervezett, „Sprich Deutsch!” elnevezésű német nyelvi vetélkedő központi témája idén. Racskó Steffi elnökhelyettes elmondta, hogy azon iskolák felső tagozatosai vettek részt a hétfői megmérettetésen, ahol német nemzetiségi oktatás folyik. A négytagú csapatokra sokféle feladat várt.

Volt közöttük egy környezetvédelmi témájú videó, amelyhez kapcsolódóan totót kellett kitölteniük, de volt feladat a magyarországi németek himnuszával és a kitelepített németek emléknapjával kapcsolatban is. Emellett minden csapat készült egy előadással, volt keresztrejtvény, barkochba és szépkiejtési olvasás is. Egy, az üveg feldolgozásával kapcsolatos szöveget is fel kellett dolgozniuk a gyerekeknek. Ebből megismerhették, hogy a szelektíven gyűjtött üveg milyen utat jár be, mire ismét felhasználják. Egy plakát kapcsolódott ehhez, amelynek hiányzó részeit kellett pótolniuk a diákoknak a szöveg alapján. Mindezt németül kellett megoldaniuk.

Racskó Steffi kiemelte, hogy szinte alig lehetett magyar szót hallani, nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Teljesítményükért dicsérettel illette nemcsak a tanulókat, hanem felkészítőiket is. Az első helyet a Bezerédj Általános Iskola csapata szerezte meg, másodikok lettek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai és harmadikok a Deák Ferenc Általános Iskola tanulói.

Ez volt a paksi német nemzetiségi önkormányzat tizenhetedik ilyen megmérettetése, és a vetélkedő előtt megemlékezést tartottak a II. világháború után kitelepített németek tiszteletére.