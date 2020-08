A bíróság feladata az igazság érvényesítése a jog eszközeivel

Dr. Barkóczi Balázst nevezte ki a Szekszárdi Járásbíróság elnökhelyettesévé dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke. Mindemellett nemrégiben az Országos Bírói Tanács tagjává választották. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele a bírói hivatásról.

– Miért szereti a bírói munkát, s ezen belül miért éppen a polgári jogot választotta?

– Érdekelt a büntetőjog is, de úgy éreztem, hogy ezen a területen képes igazán szárnyalni egy bíró – mondta dr. Barkóczi Balázs. – Szabadabb a mozgási lehetősége a tényállás felépítésében és abban is, hogy – az anyagi jog tekintetében – melyik megoldást választja, ami természetesen nem lehet szubjektív. A büntetőjoghoz képest abban is nagyobb a polgári peres bíró szabadsága, hogy az indokolás meggyőző erejének kialakításához milyen módon jut el. Úgy érzem, hogy a polgári bíráskodás testhezálló feladat számomra. Jó érzés közvetlen kapcsolatba kerülni az ügyeikkel hozzánk forduló emberekkel, oly módon, hogy érezzék a figyelmet, türelmesen meghallgatva a gondjaikat, természetesen egyenlő mércével mérve.

– Ez valósággal idealisztikus hozzáállás.

– Hiszek az igazságszolgáltatásban, szemben a másik felfogással, mely szerint a bíró feladata nem több, mint jogszolgáltatás. Azt gondolom, hogy a jog alapvetően és döntő többségében azoknak az erkölcsi szabályoknak a leképeződése, amelyek lehetővé teszik az emberek együttélését. Ma már olyan bonyolult az élet, hogy nem mindig és nem minden szereplő tudja ezt átérezni a jogvita hevében. Nekem azonban meggyőződésem, hogy a bíróság feladata az igazság érvényre juttatása a jog eszközeivel. Ehhez próbálok hozzájárulni a magam területén, a magam munkájával.

– A bíróságon az emberek, akár peres felek, akár tanúk, nem mindig mondanak igazat.

– A bírói munka részben tapasztalati tevékenység, melynek gyakorlása során igen nagy a jelentősége a csak ezen a pályán megszerezhető tudásnak. Ha az ügyfél a jogvitájával hozzánk fordul, ugyanazt a színvonalat várja el az egy éves gyakorlattal rendelkező bírótól, mint amennyi tapasztalat a húsz éve pályán lévőnek a rendelkezésére áll. Ezért is nagyon fontos, hogy ezt a tapasztalati tudást meg kell osztanunk a nálunk fiatalabbakkal. Nekem is voltak, s még most is vannak pályatársaim, akiket mentoraimnak tekintek ezen a területen. Azt a szellemiséget, azt a hozzáállást, azt a lelkiismeretességet, amit átadtak nekem és másoknak, kötelességünk továbbadni. Ugyanakkor a bírói hivatás szakma is, amelynek megvannak a maga szabályai. Ennek fogásai, a bizonyítás sorrendje, a bizonyítási eszközök alkalmazása, azok kiválasztása, a helyes eljárásrend gyakorlata megtanulható.

– Milyen módon lehet segíteni a fiatalabb bíráknak?

– Az alapismeretek megosztása megtörténik a fogalmazók, titkárok, s a bírák képzése során, de a személyes tapasztalatok átadása természetesen túlmegy a tananyagon.

– Mit kell tudni az Országos Bírói Tanácsról?

– Az OBT a bírói függetlenséget megtestesítő legmagasabb szintű önigazgatási testület. Tizennégy bíró tagja van – köztük hét járásbírósági bíró –, valamint tagja a Kúria elnöke. Tanácskozási joggal részt vesz az ülésein az igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Küldöttértekezleten, többfordulós rendszerben választják meg a tagjait. A küldöttek létszáma az adott megyében működő bírák létszámával arányos. Másodmagammal a legmagasabb pontszámmal lettem a testület tagja. A százhuszonkilenc jelen lévő küldöttől száz szavazatot kaptam. Úgy gondolom, hogy ez az arány részben annak az ismertségnek köszönhető, amit európai szaktanácsadóként szereztem. A Pécsi Ítélőtáblához tartozó négy megyében sokan ismernek és a szaktanácsadók országos hálózata révén másutt sem vagyok teljesen ismeretlen. Az OBT munkájával még ismerkednem kell. E nagy tekintélyű testület fő feladata, hogy a bíróságok igazgatását végző Országos Bírósági Hivatal elnökét ellenőrizze, például a költségvetés, a képzés, a statisztika, a munkateher-mérések területén. A kinevezések tekintetében is vannak feladatai. Utoljára több, mint tíz évvel ezelőtt volt képviselete a megyének, az akkor még Országos Igazságszolgáltatási Tanácsban, dr. Nagy László, a Szekszárdi Törvényszék korábbi elnökhelyettese, tanács­elnöke személyében.

– Végezetül beszéljünk pár szót a családról.

– Anyai ágon több száz éves jogászi múltra tekint vissza a családunk, amelynek férfi tagjai jogászként tevékenykedtek, sőt, a nők is általában jogász családból választottak maguknak férjet. Nagyapám, dr. Kosztend Vilmos a Gyönki, majd a Tamási Járásbíróság elnöke volt 1980-ig. Ily módon csak egy nemzedék maradt ki a sorból. Apai ágon a mesteremberi hagyomány dominált. Az 1700-as évektől egészen a nagyapámig bognárok voltak az elődeim. Édesanyám a szekszárdi 4-es számú általános iskolában, édesapám a palánki szakközépiskolában volt igazgatóhelyettes. Feleségem közgazdász, a gyermekünk most megy iskolába.