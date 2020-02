A bíróságon is fontos a munkahelyi légkör

Sok volt a változás a bíróságok életében is, meg kellett tanulni az elektronikus ügyintézést, begyakorolni a távmeghallgatást – mondta a Szekszárdi Járásbíróság új elnöke, dr. Rippert László.

Dr. Rippert Lászlót nevezte ki a Szekszárdi Járásbíróság elnökévé dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke. A járásbíróság korábbi vezetőjének lejárt a mandátuma.

Dr. Rippert László kérdésünkre elmondta, feladata az igazgatási munka ellátása, a műszaki, technikai feltételek biztosítása, a helyettesítések megoldása, vagyis az, hogy folyamatosan működőképes legyen a bíróság. Az elnök intézi a beérkezett polgári és büntető ügyek szignálását, vagyis elosztását a bírák között, figyelembe véve a bírák leterheltségét és azt, hogy ki milyen ügycsoportra specializálódott.

Ketten pályáztak a posztra, s mint minden kinevezés előtt szavaztak a bírák a jelöltekre, ami nem köti ugyan a kinevezőt, de orientálja.

Dr. Rippert László támogatottsága nagy arányú volt, aminek nagyon örült, és csak annyit mondott, bizonnyal a felé irányuló bizalomban köszönt vissza, hogy 24 éve ezen a bíróságon dolgozik, mindenki ismeri őt, és ő is ismer mindenkit. Hangsúlyozta, hogy az ajtaja nyitva, bárki bemehet hozzá, igyekszik megoldani az esetleges problémákat. Ez persze eddig is így volt, hiszen hat éve elnökhelyettes.

A Szekszárdi Járásbíróságon, mint székhelyebíróságon mindenféle ügy előfordul, amely nem törvényszéki hatáskörbe tartozik. Ezen belül dr. Rippert László elsősorban közlekedési, kábítószerrel kapcsolatos és szexuális jellegű bűnügyeket tárgyal. Pályázatában megfogalmazott rövid, közép és hosszú távú célokat. Elsődleges szempont az egyenlő munkateher elérése, valamint az úgynevezett időszerűség javítása. Társadalmi elvárás, mondta, hogy az ítéletek minél gyorsabban megszülessenek, mindenki megelégedésére. Mind polgári, mind büntető ügyszakban vannak viszonylagosan hosszabb pertartamú ügyek, de nem feltétlenül a bíró hibájából. Nagyon fontos, hogy a bírónak meglegyen a belső nyugalma, amely lehetővé teszi, hogy minden befolyásolástól mentesen el tudja bírálni a rá bízott ügyeket. Ehhez szükséges a kiegyensúlyozott, kollegiális munkahelyi légkör, hogy a bírák szeressenek bejárni a munkahelyükre, ahol jól érzik magukat és segítik egymást. Ugyanez érvényes valamennyi igazságügyi alkalmazottra.

Általános vélemény, hogy az ítélkezés a jogi hivatások csúcsa, a Szekszárdi Járásbíróság új elnöke szerint is így van, hozzátéve, hogy ez beállítódás kérdése. Felgyorsult világunkban a bírák munkája sem lett könnyebb, miközben az adott törvényi keretek közt emberi sorsokról döntenek. Sok volt a változás a bíróságok életében is, meg kellett tanulni az elektronikus ügyintézést, begyakorolni a távmeghallgatást. Valamikor egy írógépen dolgoztak, ma már szükség van számítástechnikai ismeretekre. Régebben volt a Büntető Törvénykönyv és az eljárási törvény, ma rengeteg a jogszabály, és egyre inkább alkalmazni kell az uniós joganyagot is. Nemcsak a társadalmi környezet lett összetettebb, az emberi kapcsolatok is. Mindez megjelenik a perekben is, sokkal bonyolultabb jogi helyzetek alakulnak ki, nehezebb megítélésű ügyekben kell dönteniük a bíráknak, mondta dr. Rippert László.