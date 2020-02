A biztonságos városműködésen és a fejlődésen van a hangsúly

Több mint 25 milliárd forint a paksi költségvetés idei főösszege. A rendeletet a takarékos, biztonságos városműködtetés, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés alapelvei szerint állították össze.

Elfogadta a város idei költségvetését a paksi képviselő-testület, a főösszeget 25 milliárd 700 millió forintban határozták meg. Bevételi oldalon a köznevelési, valamint a szociális és a gyermekjóléti feladatok támogatására közel 2 milliárd 700 millió forintot kap a város központi forrásból, emellett szintén államháztartáson belülről érkezik támogatásként mintegy 1 milliárd 700 millió forint. Ez utóbbi kategóriába esnek az EU-s források, a társadalombiztosítási alapból származó támogatások és a Társadalmi Ellenőrző és Információs Településfejlesztési Társulástól érkező támogatás. A helyi adókból 6 milliárd 650 millió forintos bevétellel számol a város. Ebből a legjelentősebb a 4 milliárd 600 millió forintos iparűzési adó, de ott van mellette az 1 milliárd 700 millió forintos építményadó, a 230 millió forintos telekadó és a magánszemélyek által fizetett 32 millió forintos kommunális adó is. A gépjárműadó esetében 81 millió forinttal kalkulálnak. A 2019-es költségvetésből maradványként 12 milliárd 400 millió forinttal számolhat idén a város – derül ki a Paksihirnok.hu összegzéséből.

A kiadások kapcsán leszögezik, hogy a törvény által előírt kötelező feladat- és hatáskörök ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatok finanszírozása, ezekre a saját bevételekből vagy az erre a célra biztosított külön források fedezetet biztosítani. A kötelező feladatok közé tartozik az óvodai nevelés, az egészségügyi és a szociális alapellátás, az ivóvíz és a közvilágítás biztosítása, a köztemetők és az utak fenntartása, míg önként vállalt feladat többek között az idősek otthona működtetése, a járóbeteg szakellátás biztosítása, a múzeum fenntartása.

A polgármesteri hivatal 1 milliárd forintból működik, az önkormányzat 1 milliárd 200 millió forintból, a két nemzetiségi önkormányzatnak 3 millió 700 ezer forint működési támogatást ad a város – részletezi a Paksihirnok.hu.

Többféle támogatás nyújt az önkormányzat családoknak és szervezeteknek. A szociálisan rászorultak támogatására és a Paks Kistérségi Szociális Központ működtetésére 520 millió forintot terveztek be a költségvetésben. Idén is igényelhető rászorultsági alapon lakóház építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, illetve felújításához visszatérítendő helyi támogatás és elérhető lesz a fiatal házaspárok által igénybe vehető, vissza nem térítendő támogatás az első lakás megvételéhez és az újszülöttek életkezdési támogatása is.

Továbbra is biztosítja az önkormányzat a külső településrészekről óvodába, iskolába járó gyermekek buszos szállítását, valamint a paksi tanulók részére a helyi járatú autóbuszbérletet. A civil és sport szervezetek támogatására több mint 1 milliárd 6 millió forint szerepel a rendeletben. A városüzemeltetési feladatokra kétmilliárd forintot meghaladó összeget szánnak.

Protheus projekt, stadionépítés, útfelújítás, parkrekonstrukció A beruházások között szerepel a pályázati támogatással megvalósuló Protheus Smart Grid projekt, az e-buszok beszerzése töltőállomással, a Kápolna utcai bölcsőde felújítása, valamint a Nyitott Paks program. Önkormányzati önerőt biztosítanak a stadionépítés befejezéséhez, a Vácika utca út- és csapadékcsatorna építéséhez, a központi park felújításához, valamint a kamaramozi kialakításához. A 2019-ben érkezett kormányzati támogatás segíti a Kurcsatov utcai tömbbelső második ütemének megvalósítását, a központi park rekonstrukcióját, a Vácika utcai útépítési projektet, valamint a Kömlődi utca korszerűsítését. Emellett ez a támogatás biztosít forrást telekvásárlásra a volt konzervgyár területén, a Pollack Mihály utcai telekkialakításokhoz, valamint a város vízellátása és szennyvízhálózata, csapadékvízelvezető-rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez. Tartalékkal is számoltak a költségvetés összeállításakor, ami a bizottsági pályázatok, a részönkormányzatok, az egyéni képviselői keret, a polgármesteri és alpolgármesteri keret, valamint az előre nem látható feladatok fedezetéül szolgál. A tartalékként meghatározott összeg több mint 343 millió forint.

Borítókép: Zajlik a Babits Mihály utca felújítása