A Bogyiszlói Zenekar fennállása ötvenedik évfordulóját ünnepelte

A nagyapák taposták ki azt az utat, amelyen ma már unokák haladnak. Ötven éves a Bogyiszlói Zenekar.

Fennállása ötvenedik évfordulóját ünnepli idén a Bogyiszlói Zenekar. Ebből az alkalomból nagyszabású műsort rendeztek vasárnap a településen.

A program a művelődési háznál kezdődött, ahol megemlékeztek a már elhunyt tagokról, majd az általános iskola udvarán, a Holt-Duna partján felállított színpadon folytatódott a jubileumi esemény. Elsőként Tóth István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki, amiért a Bogyiszlói Zenekar mellett hazánk más neves művészeit is fogadhatták a faluban, méltatta a szervezést, no és persze a zenekart, amely – mint mondta – méltán híres országszerte, és minden bogyiszlói büszke lehet rájuk.

Mihalovics Zsolt, a zenekar vezetője a megnyitón háláját fejezte ki minden közreműködőnek. Arra is kitért, hogy Bogyiszlón a vendéglátás törvényszerű, és ha bármilyen alkalom van a faluban, éhesen nem mehet haza senki. Erről természetesen most is gondoskodtak, és a település jellegzetes ételével, birkapörkölttel és a cigány gasztronómia egyik fogásával, káposztás csirkével kínálták a vendégeket. Mihalovics Zsolt külön köszöntötte a program legmesszebbről érkezett résztvevőit, egy Ausztráliában élő magyar házaspárt, akik úgy időzítették a nyári utazásaikat, hogy biztosan ott lehessenek Bogyiszlón.

Mielőtt megszólalt volna a muzsikaszó, Dancs Róbert református lelkipásztor mondott igei köszöntőt, majd a felesége, a szintén lelkész Dancs Edina a hit és a zene kapcsolatáról beszélt. A délutáni programban környékbeli zenekarok léptek színpadra, amelyek a Bogyiszlói Zenekar régi és jelenlegi tagjaihoz egyaránt kötődnek. Fellépett a Bátai Tamburazenekar, a Csurgó Zenekar, a Bartina Zenekar és a Danubia Tamburazenekar. Az első felvonás zárásaként dr. Orsós Anna, a Pécsi Tudományegyetem romológia tanszékének vezetője tartott előadást Hagyományőrzés és értékteremtés címmel.

Az esti program házigazdája Sebő Ferenc, Kossuth-díjas népzenekutató volt, aki a hetvenes években kutatta a bogyiszlói népdalokat, és aki 1984-ben lemezt készített a zenekarral. Ahogy ő mondta, még az öregekkel. Meghívott vendégként jelen volt dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, aki köszöntőjében páratlanul gazdag magyar népdalkincset méltatta, és egyedülállónak nevezte a Bogyiszlói Zenekart, míg Horváth István országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy aminek ilyen erős a múltja és a jelene, annak a jövője is biztos.

A műsorban nemcsak a Bogyiszlói Zenekar lépett fel, hanem a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület gyermek és felnőtt tánccsoportja, valamint más neves zenekarok. Vendégszereplőként elsőnek a Muzsikás Együttest hallhatta a szép számú közönség. Az alapító Hamar Dániel bevezetőjében úgy fogalmazott, hogy egy csoda, ami itt van. Az együttesek aztán közösen is húzták. Hetényi Milán, a Népművészet Ifjú Mestere együtt énekelt a Bogyiszlói Zenekarral, Gémesi Zoltán és Horváth Marika pedig táncolt a muzsikájukra.

A 100 Tagú Cigányzenekarból Tabányi Antal és zenekara érkezett, így a népzene mellett a nóta is szerepet kapott az esten. Nem véletlenül, hiszen az ős Bogyiszlói Zenekarhoz ez a világ is közel állt, és szinte minden este a Révész kocsmában húzták. Ennek kapcsán az egykori kocsmárosok unokája, Révész Zoltán idézte fel a zenekarhoz fűződő gyermekkori emlékeit, köztük azt, hogy titkon megpróbált hangot kicsalni a pírmás Orsós Kis János hegedűjéből, nem sok sikerrel.

Levetítették azt a videót is, amelyet a zenekar közreműködésével készítettek a pécsi egyetem Wlislocki Henrik Szakkollégiumának hallgatóival. A felvételen Michael Jackson Mi vagyunk a világ című dalát éneklik beás nyelven. Jó felvezetője volt ez a bogyiszlói általános iskolába járó cigány gyerekek műsorának, amelyben hagyományos kannás zenét játszottak. A Bogyiszlói Zenekar generációkon átívelő történetének ékes példája volt, hogy az egyik műsorszámban a tagok együtt muzsikáltak a gyermekeikkel.

Zárásként Pál István Szalonna és Bandája zenélt, közvetítve a Magyar Állami Népi Együttes üdvözletét is. Végül Mihalovics Zsolt szólt a közönséghez. Kiemelte, hogy a nagyapáik taposták ki azt az utat, amelyen igyekeznek méltón, alázattal tovább menni.