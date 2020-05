A bolygók energiái támogatják a Tolna megyei gazdaságot

Kis Tahi Mária bonyhádi asztrológus kérésünkre megvizsgálta a bolygók, csillagok állását, és beszámolt Tolna megye asztrológiai előrejelzéséről az új koronavírus-járvány vonatkozásában.

Amióta a koronavírust világjárvánnyá nyilvánították, sokan keresik a kapaszkodókat, várják, hogy minden a régi legyen, véget érjen a veszélyhelyzet időszaka. Tolna megye asztrológiai előrejelzése alapján a mostani viharosabb időszakot, a vírusfertőzéseket, megbetegedéseket május közepétől egy hónapig tartó nyugodtabb szakasz váltja fel.

Nyár végéig változások várhatóak

– Egy több részre bontható folyamatban vagyunk. A június közepéig tartó nyugodtabb szakasz során a bolygók lelassulnak, úgy tűnik, meg is állnak kicsit, majd elkezdenek visszafelé mozogni. Valójában továbbra is előrefelé haladnak, egy hurkot rajzolva, amely a Földről nézve kelti a visszafelé mozgó hatást. Ezt követi egy intenzívebb, visszaesősebb nyárközép, majd egy elengedős nyár végével számolhatunk – mondta Kis Tahi Mária asztrológus.

A csillagok azt is mutatják, hogy az idén a Jupiter és a Neptunusz szeksztil fényszöget alkot, amely támogatja az álmok megvalósulását. Az év végéig három alkalommal a Jupiter, vagyis Fortuna Major és a Plútó, azaz a hamvaiból feltámadó Főnix madár pontosan együtt áll, és ez sikeres átalakulást hoz magával.

Tolna megye lakóinak is sorsa van

Kis Tahi Mária asztrológus szerint mindent összegezve, nehéz, és talán nem is lehet kiragadni Tolna megyét az egész Földet és népességet érintő világhelyzetből.

A szálak, a kapcsolatok az uniós csatlakozással, az országok, a népek közt lévő gazdasági és politikai érdekek nálunk is erősen jelen vannak. A szekszárdi levéltár több hiteles történelmi forrást őriz, amelyekből egyértelműen kiderül, megyénk sosem kapott semmit könnyen. A népességünkre, az itt lakókra kifejezetten igaz, hogy nehéz sorsú.

Azonban, ami az itt élők számára eddig hátrányt jelentett, most éppen ellenkezőleg, akár előnnyé is válhat. A megye földrajzi elhelyezkedése ugyanis átmenetet képvisel a hegységek és az Alföld közt. Energetikailag pedig ez a változással, a kiegyenlítődéssel, az értékek átértékelésével áll összhangban.

Még inkább mezőgazdaság

A világgazdaság lassan átalakul, Tolna megyében például már kisebb közösségek jöttek létre, online piacterek nyíltak, beindult a termesztés, a mezőgazdaság, az állattartás, a helyi, egymás közti vásárok, a cserekereskedelmek, az online üzletek, piacok, boltok, a házhoz szállítás. A bolygók energiáit figyelembe véve ez kifejezetten támogatott.

Azonban bizonytalan, hogy mi történhet még, ezt a Neptunuszhoz kapcsolódó fényszögek erősítik, és többek közt a Holdcsomópontok jegy váltása mutatja, hogy a gazdasági élet minden területén bőven számíthatunk meglepetésekre. A változások az egészségügyet, az oktatást és a honvédelmet is érintik majd. Még hangsúlyosabbá válik a hagyományok újraélesztése, táplálása, a szakralitás, a közösségek, a családok rendeződése, a kreativitás, az intuíciók. Megyénkben kifejezetten őrzik a szakralitást, a hagyományt, elevenen élnek a népdalok, a táncházak, a szokások, amelyek közé az is tartozik, hogy az emberek ebben a krízishelyzetben is segítik egymást, összefogtak.

Végítéletes és lázadó

Alapvetően az idei év szaturnikusan végítéletes, és a Tarot kártya szerint lázadó is, konfliktusok várhatóak a társadalom aktív és inaktív tagjai között.

A teknős, mint a Föld elemet képviselő energia megjelenése azonban segít előhozni a nyugalomban rejlő erőt. Az asztrológus tanácsa, használjuk ezt az időszakot pihenésre, a szeretteinkkel való törődésre, meditálásra. A maradj otthont komolyan kell venni, a külső tevékenységeket a legszükségesebbre korlátozni. A nem versenyszerű, nem csoportos aktív sport, például egy biciklitúra, hegymászás vagy futás azért fontos.

A világban, az univerzumban intenzív események zajlanak, nagy átalakulások várhatóak, ezért még a türelmet is tanulni, gyakorolni kell, érdemes a sérelmeket elengedni, és elfogadni, hogy már nem a külvilág van túlsúlyban.

Az idei év üzenete: vissza kell térni a gyökerekhez, az alapokhoz, okosnak, előrelátónak, kreatívnak lenni, a káoszból a lehető legjobbat kihozni.

A bolygók, csillagok állása szerint a csoportos összejövetelekre a nyár végéig valószínűleg nem lesz lehetőség, arra viszont van esély, hogy ősszel újrainduljanak az iskolák.