A borkészítésnél bajt okozhat a mustgáz

A szüreti időszak, a borkészítés magával hozza a mustgáz-képződés veszélyét. Arról, hogy mit lehet tenni a tragédiák megelőzése érdekében, a katasztrófavédelem hétfői sajtótájékoztatóján számoltak be.

– Adminisztratív munkákat végeztem a pincészetnél, és folyamatosan fáradtnak éreztem magam, hiába ittam kávét, nem segített. Kimentem a levegőre és egyből felfrissültem. Valószínűleg szén-dioxid, vagyis mustgáz szivárgott a helyiségbe, ez okozta a tompultságot – idézte fel saját, szerencsés kimenetelű példáját Bősz Adrián, a Hegyközségi Tanács elnöke. Az ő várdombi borászata volt a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hagyományos ősz eleji sajtótájékoztatójának helyszíne hétfőn délelőtt.

A fiatal borász ezzel az esettel is a mustgáz alattomos mérgező hatására szerette volna felhívni a figyelmet. Mint mondta, kicsi és nagy üzemekben egyaránt kiemelten fontos a borkészítés kezdeti szakaszában a fokozott óvatosság. Folyamatos szellőztetésre van szükség, nem éri meg a munkával kapkodni, mert a biztonság a leglényegesebb. Bősz Adrián arra is kitért, hogy az idei szüret az elmúlt évinél két héttel később kezdődött, már javában zajlik a munka, elkezdődött a borkészítés.

A mustgáz a szőlő levének erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Színtelen, szagtalan, nehezebb a levegőnél, ezért azt alulról felfelé haladva szorítja ki a zárt térből. Rövid idő alatt oxigénhiányos állapotot idéz elő, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzés. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti, ha az ember nem hagyja el időben a helyiséget.

Az egyik legrégebbi módszer a gáz jelenlétének kimutatására a gyertya használata. Érdemes egy rúdra erősíteni a gyertyát, meggyújtani, és a padlóhoz közel tartani. Ha oxigénhiány miatt elalszik a láng, rögtön a friss levegőre kell menni. De napjainkban már korszerű szén-dioxid-érzékelővel is el lehet látni a pincét.

Dr. Balázs Gábor, a katasztrófavédelem megyei igazgatója elmondta, hogy megyénkben tavaly szerencsére nem történt szén-dioxid-mérgezéses eset, országos szinten viszont három is. Ezért tartja fontosnak, hogy évről évre felhívják a figyelmet a mustgáz veszélyére.

Az igazgató kiemelte: amellett, hogy mindenki igyekszik körültekintően eljárni, érdemes a szomszédokra is odafigyelni, és ha már hosszú ideje nem jött fel a pincéből, bajra gyanakodni. Lerohanni azonban ilyenkor sem szabad, mert ha valóban szén-dioxid van a helyiségben, akkor a mentésre igyekvő is könnyen pórul járhat. Azonnal tárcsázni kell a segélyhívó számok valamelyikét, hogy szakszerű segítség érkezzen a helyszínre.

A szén-dioxiddal telített pincébe ugyanis csak sűrített levegős légzőkészülékben lehet biztonsággal lemenni, amelyet a tűzoltók használnak, így ők tudják felhozni a bajba került embert.

A sajtótájékoztató résztvevőinek meg is mutatták a légzőkészüléket, illetve a katasztrófavédelmi mobil labor érzékelőjét. A mentőszolgálat munkatársai is a helyszínen voltak, ők az újraélesztés lépéseit mutatták meg a jelenlévőknek, hiszen erre a tudásra bármikor, a legváratlanabb helyzetben is szükség lehet.