A borkóstolás egy szakma, itt ötven borbíra értékelt

A borász szakma számára rendkívül fontos esemény zajlott a megyeszékhelyen, a múlt hét végén. A 21. Vin­Agora Nemzetközi Borversenynek adott helyet a város.

Bősz Adrián szerint a VinAgora olyan a borászoknak, mint a Forma–1 az autóverseny szerelmeseinek. Ez az egyetlen olyan hazai borverseny, melyet a nemzetközi szabályok szerint rendeznek meg, és az eredményeit a világ minden táján elismerik. Nagy megtiszteltetés, hogy Szekszárdot választották a verseny helyszínéül. A feltételeket is nemzetközi előírások szerint biztosították. Kellett egy olyan színvonalas épület, ahol a technikai feltételek is adottak voltak a versenyre. Ennek felelt meg a Babits Mihály Kulturális Központ a klimatizált, nagy helyiségével, ahol a borbírálók kényelmesen elfértek.

Bősz Adrián elmondta, úgy tudja, a résztvevők nagyon elégedettek voltak a színvonallal, a szekszárdiak nyitottságával, kedvességével.

Vesztergombi Csaba szekszárdi borász egyike volt a borbírálóknak. Hosszú évek óta vesz részt különböző versenyeken, így nagy tapasztalattal rendelkezik. Mint mondta, a VinAgora gördülékeny, jó hangulatú volt. Abban a bizottságban, melyben ő is szerepelt, közel negyven bort kóstoltak, pontoztak. Bár a végeredményt nem ismerik, azt július 20-án teszik majd közzé a vinagora.hu weboldalon, úgy tudják, a szekszárdi borok kiemelkedően szerepeltek. Maga a bírálat is a nemzetközi előírások szerint történt. Készítettek egy számítógépes programot, amit egy tableten kezeltek a bírálók. Az adott borminta kódját kapták csak meg az ítészek, illetve csak annyit tudtak a borról, hogy milyen évjáratú és melyik kategóriába tartozik, így például: száraz, édes, félédes, illatos, pezsgő, stb.

Arra a kérdésre, hogy egy idő után, például túl a huszadik bormintán, mennyire tud még figyelni az illatra, ízekre a borbíráló, Vesztergombi Csaba azt felelte, ez egy szakma. Az utolsó tételnél is tudni kell koncentrálni. A bírálók egyébként a borminta színét, tisztaságát, illatát, hibáját, fajtajellegét, teltségét, összbenyomását pontozzák. Egymással nem beszélhették meg a véleményüket, sőt egymás pontjait sem látták.

Vesztergombi Csaba azt is elmondta, örült annak, hogy sok fiatal borász is helyet kapott a bizottságban, sőt egyre több a hölgy is. Sok barátság alakul ki egy-egy ilyen nemzetközi rendezvényen, ami azt jelenti, hogy már nem csak a borversenyeken találkoznak a szakemberek egymással.