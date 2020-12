A bornak is köszönhető, hogy Szekszárdon maradtak

Romantikus véletlenek folytán született Magyarországon az örmény-orosz származású Anaisz Tatevoszjan. Családja megszerette a várost, az egyetemista lány programozónak készül.

Anaisz Tatevoszjan tizenkilenc éves szekszárdi lány, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanul, programtervező informatikus szakon. Édesapja Örményország fővárosában, Jerevánban született, édesanyja Oroszországban. Az anya is Örményországban nőtt fel: Anaisz anyai nagymamájának férjhezmenetele révén került oda.

Az édesanya kirándulni indult, turistaként jött Magyarországra, ahol megismerte Anaisz édesapját. A férfinak az Amerikai Egyesült Államok volt a végső úti célja, Magyarországon csak megállt. A nő miatta nem tért többé haza Örményországba. Azt tervezték, hogy mindketten Amerikába utaznak, a Magyarországon eltöltött idő alatt azonban megszűnt a Szovjetunió, ezért nem járt már nekik a menekültjog.

Mindkét szülő anyanyelvi szinten tud oroszul, gyakran egymás között is a szláv nyelvet használják. Az anya Anaiszhoz is sokat beszélt oroszul, ám szépen lassan átálltak a magyarra, így a gyermek az oroszt végül nem tanulta meg. Anaisz édesapja szereti Magyarországot, főként Szekszárdot. Állítása szerint a borokért maradt a városban. A lány úgy vette észre, édesanyja is szívesen él itt.

– Őszintén szólva sokszor belegondolok, hogy mi lett volna, ha együtt elmentek volna Amerikába, és ott születtem volna meg. Néha úgy érzem, jobb lett volna, de felesleges ilyeneken agyalni, jó ez így is – mondta Anaisz, akinek két féltestvére született, édesapja részéről.

Igazából teljesen elfogadva érzik magukat Magyarországon, nem érte őket megkülönböztetés. – Viszont a nevem miatt már számtalanszor kaptam vissza meglepett tekinteteket, vagy nem tudják megjegyezni, kimondani, leírni. Ez az egy dolog nagyon szokott zavarni, de hát ez van – tette hozzá. Ötéves korában, 2006-ban voltak Örményországban. Azóta nem jártak ott, de tervezik, hogy vagy ők látogatnak oda, vagy a nagymamája Magyarországra.

Anaisz programozónak készül, szoftverfejlesztésen gondolkozik. Ha minden összejön, és sikerül elvégeznie az egyetemet, akkor Magyarországon kezdené el, de később Amerikába is menne, ha lesz rá lehetőség. – Egyelőre az a fő célom, hogy pénzt keressek, és saját, önálló életbe kezdjek – árulta el.

Anaisz Tatevoszjan nem érzi magát magányosnak Magyarországon. Van egy legjobb barátja, akit öt évvel ezelőtt az interneten keresztül ismert meg, és van egy párja, aki baráti szerepet is betölt az életében, mivel bármit megoszthat vele, sok a közös bennük. Rajtuk kívül inkább csak haverjai vannak, akikkel ritkábban beszél. Úgy kéthavonta találkoznak és „eljárnak helyekre meg ilyesmi”, de közeli barátoknak nem nevezné őket. – Ettől függetlenül szeretek néha velük is lenni – jegyezte meg.

